RusRay HC 50 компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

Описание

В RusRay HC 50 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.

Блок управления осветителя обладает функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель имеет память уровня светового потока, который был установлен перед выключением, а также автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.

Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.

Прибор излучает направленный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К.

Светодиодный осветитель RusRay HC 50 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях в качестве контрового источника света.

Характеристики:

освещенность 1м 3200/5600 - 6200/7700 лк

освещенность 2м 3200/5600 - 1550/1950 лк

освещенность 3м 3200/5600 - 650/820 лк

освещенность 4м 3200/5600 - 400/500 лк

тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"

угол половинной яркости - 30 градусов

диапазон регулировки яркости - 0-100 %

индекс цветопередачи - более 92

цветовая температура - 3200 K/5600 K

использование для высокоскоростной съемки - да

управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512

напряжение питания - 190...240 В

потребляемая мощность - 40 Вт

габариты осветителя - 185 х 235 х 110 мм (с лирой и спигот-адаптером)

масса осветителя - 2.0 кг



