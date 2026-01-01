RusRay HC 50 компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

В RusRay HC 50 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.
Блок управления осветителя обладает функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.
Осветитель имеет память уровня светового потока, который был установлен перед выключением, а также автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.
Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.
Прибор излучает направленный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К.
Светодиодный осветитель RusRay HC 50 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях в качестве контрового источника света.
Характеристики:
- освещенность 1м 3200/5600 - 6200/7700 лк
- освещенность 2м 3200/5600 - 1550/1950 лк
- освещенность 3м 3200/5600 - 650/820 лк
- освещенность 4м 3200/5600 - 400/500 лк
- тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
- угол половинной яркости - 30 градусов
- диапазон регулировки яркости - 0-100 %
- индекс цветопередачи - более 92
- цветовая температура - 3200 K/5600 K
- использование для высокоскоростной съемки - да
- управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
- напряжение питания - 190...240 В
- потребляемая мощность - 40 Вт
- габариты осветителя - 185 х 235 х 110 мм (с лирой и спигот-адаптером)
- масса осветителя - 2.0 кг