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RusRay HC 50 компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

RusRay HC 50 компактный светодиодный направленный осветитель с линзой Френеля мощность 45Вт

RusRay
Артикул: MTG-0330

В светодиодном осветителе RusRay HC 50 используется новейшая оптическая система с минимальным коэффициентом потери светового потока. Высокий индекс цветопередачи (CRI) - 95.

Интенсивность прибора регулируется вручную или по цифровому протоколу (DMX 512) с пульта.

RusRay HC 50 может использоваться при высокоскоростной съемке.

Для удобства студийной инсталляции блок питания расположен внутри корпуса. Применяется пассивное охлаждение.

Прибор имеет декларацию соответствия таможенного союза.

Описание

В RusRay HC 50 кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.

Блок управления осветителя обладает функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель имеет память уровня светового потока, который был установлен перед выключением, а также автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.

Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.

Прибор излучает направленный световой поток с цветовой температурой 3200 К или 5600 К.

Светодиодный осветитель RusRay HC 50 предназначен для профессионального использования в малых и средних студиях в качестве контрового источника света.

Характеристики:

  • освещенность 1м 3200/5600 - 6200/7700 лк
  • освещенность 2м 3200/5600 - 1550/1950 лк
  • освещенность 3м 3200/5600 - 650/820 лк
  • освещенность 4м 3200/5600 - 400/500 лк
  • тип крепления - спигот-адаптер 16 мм, "мама"
  • угол половинной яркости - 30 градусов
  • диапазон регулировки яркости - 0-100 %
  • индекс цветопередачи - более 92
  • цветовая температура - 3200 K/5600 K
  • использование для высокоскоростной съемки - да
  • управление - ручное, по цифровому протоколу DMX 512
  • напряжение питания - 190...240 В
  • потребляемая мощность - 40 Вт
  • габариты осветителя - 185 х 235 х 110 мм (с лирой и спигот-адаптером)
  • масса осветителя - 2.0 кг


Комплектация

  • Осветитель
  • Лира.
  • Спигот-адаптер (16 мм).
  • Шнур питания.
  • Паспорт.
  • Инструкция.

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