RusRay CE 100 светодиодный заливающий осветитель мощность 100Вт

Описание

В светодиодном осветителе RusRay CE 100 встроенный матовый фильтр гарантирует широкий угол светового потока (угол половинной яркости 110 градусов), мягкий свет и отсутствие мультитеней. Длина светового растра соответствует 4-футовой лампе.

От люминесцентных ламп светодиодный осветитель RusRay CE 100 выгодно отличается небольшими габаритами, большой площадью светового растра, низким энергопотреблением и широким световым потоком.

Кроме функции управления яркостью, пользователю доступна информация о времени общей наработки прибора.

Блок управления оснащен функцией мягкого старта для предотвращения негативного влияния переходных процессов на электронику.

Осветитель оснащен памятью уровня светового потока, который был установлен перед выключением. Имеет автоматическое переключение при подаче DMX сигнала.

Пассивная система охлаждения спроектирована из расчета получения максимального КПД светодиода.

Доступны два решения с цветовой температурой 3200 К и 5600 К.

Осветитель рекомендуется использовать для профессионального применения в качестве источника заполняющего света и освещения фона рир-проекции в средних и больших студиях.

Характеристики: