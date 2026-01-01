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Rotolight (R201) AEOS LED light Kit LED осветитель комплект 2 шт.
Rotolight (R201) AEOS LED light Kit LED осветитель комплект 2 шт.
Rotolight (R201) AEOS LED light Kit LED осветитель комплект 2 шт.
Rotolight (R201) AEOS LED light Kit LED осветитель комплект 2 шт.
Rotolight (R201) AEOS LED light Kit LED осветитель комплект 2 шт.

Rotolight (R201) AEOS LED light Kit LED осветитель комплект 2 шт.

Rotolight
Артикул: DAN-2618

Комплект светодиодных осветителей Rotolight (R201) AEOS LED light Kit LED.

Комплект из двух светодиодных осветителей Rotolight AEOS, блоков питания, шаровых голов и двух комплектов фильтров. Для удобства переноски и хранения комплект упакован в сумку. 

Описание

Rotolight AEOS революционный светодиодный осветительный прибор, объединяющий в себе преимущества постоянного света и гибкость импульсного света с функцией высокоскоростной синхронизации (HSS), для большей мощности или чтобы заморозить движения.

В приборе применена технология Accu-Colour™: CRI = 96 (цветопередача) R15 Skintone = 98 (цветопередача тонов кожи) TLCI = 91 (согласованность телевизионного освещения). Осветитель имеет встроенный дисплей и регулируемую цветовую температуру в диапазоне от 3150 до 6300 K.

Управление локальное, по встроенному протоколу DMX или через кабель PC sync (вспышка). Монтируется прибор через встроенные крепления для штатива 1/4", или входящую в комплект профессиональную шаровая голову 360° (крепежная резьба - на выбор  3/8 или 1/4"). Прибор оборудован встроенными алюминиевыми рукоятками.

Питание осуществляется от аккумулятор V-Lock или от электросети, энергопотребление 42 Вт при полной мощности. Аккумулятор в комплект не входит!

В комплекте с осветителем поставляется набор фильтров: 216 full Diffuser, 250 Medium Diffuser, 184 Cosmetic Peach, 279 1/8 Magenta.

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