Required Trees Pixel Olive X2 осветитель

Артикул: OLE-3270

Универсальный RGB-осветитель в формате стик длиной 56 см. Адресные светодиоды - можно выбрать свой оттенок для каждой из 16 зон по длине осветителя. Мощность 18 Вт, CRI 95+, TLCI 97+, RGB и 10 световых эффектов с детальной подстройкой. Цветовая температура 2800 К - 8000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от встроенного аккумулятора емкостью 2500 мАч. DMX синхронизация.