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Required Trees Pixel Baobab X4 осветитель
Required Trees Pixel Baobab X4 осветитель
Required Trees Pixel Baobab X4 осветитель
Required Trees Pixel Baobab X4 осветитель

Required Trees Pixel Baobab X4 осветитель

REQUIRED
Артикул: OLE-3271

Универсальный RGB-осветитель в формате стик длиной 112 см. Адресные светодиоды - можно выбрать свой оттенок для каждой из 32 зон по длине осветителя. Мощность 36 Вт, CRI 95+, TLCI 97+, RGB и 10 световых эффектов с детальной подстройкой. Цветовая температура 2800 К - 8000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от  встроенного аккумулятора емкостью 5000 мАч. DMX синхронизация.

Описание

Осветитель снабжен мощными магнитами для установки в любом месте и резьбовыми соединениями 1/4" для установки на стойку или штатив. Для настройки параметров используется панель управления с дисплеем или бесплатное мобильное приложение для iOs и Android.

Характеристики:

  • Мощность 36 Вт
  • RGB
  • CRI: Среднее значение 95
  • TLCI: Среднее значение 97
  • Цветовая температура (Кельвин): 2800К-8000К
  • Крепление 1/4", магниты
  • Световые режимы Paparazzi, Fireworks, Lightning, TV, Pulsing/Pulse, Fire/Campfire/Bonefire, Cop car/Police, Strobe, Explosion/Boom
  • DMX синхронизация
  • Вход DC: 24В/2А, AC: 100-240 В, 50/60 Гц
  • Встроенный аккумулятор 5000 мAч
  • Размер 41 × 41 × 1245 мм
  • Вес 1170г

Комплектация

  • осветитель
  • крепление - держатель
  • сетевой адаптер
  • сумка - чехол

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