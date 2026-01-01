Required Trees Pixel Baobab X4 осветитель

Артикул: OLE-3271

Универсальный RGB-осветитель в формате стик длиной 112 см. Адресные светодиоды - можно выбрать свой оттенок для каждой из 32 зон по длине осветителя. Мощность 36 Вт, CRI 95+, TLCI 97+, RGB и 10 световых эффектов с детальной подстройкой. Цветовая температура 2800 К - 8000 К с регулировкой от зеленого до пурпурного. Работает от встроенного аккумулятора емкостью 5000 мАч. DMX синхронизация.