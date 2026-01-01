Osterrig Solaris светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель дает огромные возможности для освещения рабочей сцены. Он выполнен в форме классических длинных трубок осветителей и обеспечивает очень широкий поток мягкого рассеянного света, не требуя применения софтбокса или каких либо других модификаторов света.

Температура цвета настраивается в очень широком диапазоне от 2400 до 10 000 К, при этом осветитель демонстрирует очень высокий показатель по точности цветопередачи CRI 95+, отдельно стоит отметить значение R9 90% - это точность передачи красного цвета (которую многие производители предпочитают вообще не указывать, настолько с ней плохо). Значение R9 является очень важным для передачи, в том числе, оттенков кожи - низкое значение R9 приводит к тому, что кожа передается бледной, с уходом в зелень.

Прибор снабжен собственным дисплеем, через который можно настроить все параметры, также это можно делать через дистанционное подключение. Осветителем можно управлять через мобильное приложение для iOS и Android - по Bluetooth, а также через Wi-Fi по протоколам AP (Access Point) и AN (ArtNet), причем последний позволяет разбить осветитель на несколько сегментов (от 1 до 24), каждый из которых будет управляться как отдельный источник, со своим цветом и яркостью.

Характеристики: