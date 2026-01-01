Osterrig Solaris светодиодный осветитель
Артикул: DAN-6677

Светодиодный осветитель Osterrig Solaris.

Светодиодный осветитель на базе 288 светодиодов с цветовой температурой от 2670 до 1400 люмен. Имеет три группы светодиодов 96 - холодного света, 96 - теплого и 96 - RGB-светодиодов. Мощность - 40 Вт, освещенность - 722 люкс на 1 м (белый канал), 380 люкс на 1 м (RGB). Длина осветителя - 1 метр.

Описание

Светодиодный осветитель дает огромные возможности для освещения рабочей сцены. Он выполнен в форме классических длинных трубок осветителей и обеспечивает очень широкий поток мягкого рассеянного света, не требуя применения софтбокса или каких либо других модификаторов света.

Температура цвета настраивается в очень широком диапазоне от 2400 до 10 000 К, при этом осветитель демонстрирует очень высокий показатель по точности цветопередачи CRI 95+, отдельно стоит отметить значение R9 90% - это точность передачи красного цвета (которую многие производители предпочитают вообще не указывать, настолько с ней плохо). Значение R9 является очень важным для передачи, в том числе, оттенков кожи - низкое значение R9 приводит к тому, что кожа передается бледной, с уходом в зелень.

Прибор снабжен собственным дисплеем, через который можно настроить все параметры, также это можно делать через дистанционное подключение. Осветителем можно управлять через мобильное приложение для iOS и Android - по Bluetooth, а также через Wi-Fi по протоколам AP (Access Point) и AN (ArtNet), причем последний позволяет разбить осветитель на несколько сегментов (от 1 до 24), каждый из которых будет управляться как отдельный источник, со своим цветом и яркостью.

Характеристики:

  • мощность - 40 Вт
  • освещенность - 722 люкс на 1 м (белый канал), 380 люкс на 1 м (RGB)
  • световой поток световой выход - 2670 люмен (белый канал), 1400 (RGB)
  • цветовая температура - от 2400 до 10000 К
  • индекс CRI - 95+
  • индекс TLCI - 91%
  • индекс R9 - 90%
  • регулировка мощности - 0 до 100 %
  • угол освещения - 120 град.
  • дистанционное управление - Bluetooth (через приложение для смартфонов), Wi-Fi (AP, ArtNet)
  • работа от аккумулятора - встроенный литий-ионный аккумулятор 3500 мАч, 4,5 часа в режиме максимальной яркости 5600 К, до 8 часов в RGB режиме
  • работа от сети - от сети 220 В
  • система охлаждения - пассивная

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера