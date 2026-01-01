Osterrig Solaris светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель дает огромные возможности для освещения рабочей сцены. Он выполнен в форме классических длинных трубок осветителей и обеспечивает очень широкий поток мягкого рассеянного света, не требуя применения софтбокса или каких либо других модификаторов света.
Температура цвета настраивается в очень широком диапазоне от 2400 до 10 000 К, при этом осветитель демонстрирует очень высокий показатель по точности цветопередачи CRI 95+, отдельно стоит отметить значение R9 90% - это точность передачи красного цвета (которую многие производители предпочитают вообще не указывать, настолько с ней плохо). Значение R9 является очень важным для передачи, в том числе, оттенков кожи - низкое значение R9 приводит к тому, что кожа передается бледной, с уходом в зелень.
Прибор снабжен собственным дисплеем, через который можно настроить все параметры, также это можно делать через дистанционное подключение. Осветителем можно управлять через мобильное приложение для iOS и Android - по Bluetooth, а также через Wi-Fi по протоколам AP (Access Point) и AN (ArtNet), причем последний позволяет разбить осветитель на несколько сегментов (от 1 до 24), каждый из которых будет управляться как отдельный источник, со своим цветом и яркостью.
Характеристики:
- мощность - 40 Вт
- освещенность - 722 люкс на 1 м (белый канал), 380 люкс на 1 м (RGB)
- световой поток световой выход - 2670 люмен (белый канал), 1400 (RGB)
- цветовая температура - от 2400 до 10000 К
- индекс CRI - 95+
- индекс TLCI - 91%
- индекс R9 - 90%
- регулировка мощности - 0 до 100 %
- угол освещения - 120 град.
- дистанционное управление - Bluetooth (через приложение для смартфонов), Wi-Fi (AP, ArtNet)
- работа от аккумулятора - встроенный литий-ионный аккумулятор 3500 мАч, 4,5 часа в режиме максимальной яркости 5600 К, до 8 часов в RGB режиме
- работа от сети - от сети 220 В
- система охлаждения - пассивная