NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель. 

Описание

Серия TK отличается компактным, легким и сверхтонким корпусом. Конструкция с пассивным воздушным охлаждением делает эти светильники идеальными для использования в совершенно бесшумных условиях съемки.

ТК-280B имеет 12 встроенных световых эффектов. Полностью настраиваемые с помощью функции мгновенного сохранения и воспроизведения, настройки можно использовать для создания широкого спектра практических творческих эффектов.

Меню с легким доступом позволяет создавать, выбирать и сохранять световые эффекты одним нажатием кнопки.

Легкий, портативный и с возможностью выбора вариантов питания, с использованием либо прилагаемого адаптера переменного тока, либо дополнительной батареи 26В (V-mount), TK-280B дает вам свет там, где и когда вы хотите - в студии, на съемочной площадке. или даже в самых удаленных местах.

Характеристики:



