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NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель

NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель

NANLUX
Артикул: MTG-0466

NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель. 

Яркая, легкая и аккуратная двухцветная светодиодная панель NANLUX TK-280B имеет регулируемый диапазон цветовой температуры от 2700K до 7500K. Не мерцающие, полностью регулируемые и доступные в различных вариантах мощности, эти мощные мягкие светильники обеспечивают потрясающий уровень постоянного и качественного освещения. Мощность 280 Вт. 

Описание

Серия TK отличается компактным, легким и сверхтонким корпусом. Конструкция с пассивным воздушным охлаждением делает эти светильники идеальными для использования в совершенно бесшумных условиях съемки.

 ТК-280B имеет 12 встроенных световых эффектов. Полностью настраиваемые с помощью функции мгновенного сохранения и воспроизведения, настройки можно использовать для создания широкого спектра практических творческих эффектов.

 Меню с легким доступом позволяет создавать, выбирать и сохранять световые эффекты одним нажатием кнопки.

 Легкий, портативный и с возможностью выбора вариантов питания, с использованием либо прилагаемого адаптера переменного тока, либо дополнительной батареи 26В (V-mount), TK-280B дает вам свет там, где и когда вы хотите - в студии, на съемочной площадке. или даже в самых удаленных местах.

Характеристики: 


  • Модель - 280B
  • Оптическая система - Мягкая диффузионная панель
  • Мощность - 280  Вт
  • Угол светового луча - 165º 
  • Вес прибора - 10.5  кг
  • Шторки - 1.58  кг
  • Лира - 1.68  кг
  • Блок питания - 1.33  кг
  • Размеры (ВхШхД) - Прибор 540 х 1340 x 85 мм
  • Шторки - 315 х 1120 x 10 мм
  • Блок питания - 90 х 215 x 45 мм
  • CRI - 95
  • TLCI - 98
  • Цветовая температура - 2700 - 7500К (G/M)
  • Диммирование - 0-100%
  • Управление - На панели, Bluetooth, DMX, RDM, CRMX
  • Эффекты - CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding.

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