NANLUX TK-280B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель. 

Серия TK отличается компактным, легким и сверхтонким корпусом. Конструкция с пассивным воздушным охлаждением делает эти светильники идеальными для использования в совершенно бесшумных условиях съемки.
ТК-280B имеет 12 встроенных световых эффектов. Полностью настраиваемые с помощью функции мгновенного сохранения и воспроизведения, настройки можно использовать для создания широкого спектра практических творческих эффектов.
Меню с легким доступом позволяет создавать, выбирать и сохранять световые эффекты одним нажатием кнопки.
Легкий, портативный и с возможностью выбора вариантов питания, с использованием либо прилагаемого адаптера переменного тока, либо дополнительной батареи 26В (V-mount), TK-280B дает вам свет там, где и когда вы хотите - в студии, на съемочной площадке. или даже в самых удаленных местах.
Характеристики:
- Модель - 280B
- Оптическая система - Мягкая диффузионная панель
- Мощность - 280 Вт
- Угол светового луча - 165º
- Вес прибора - 10.5 кг
- Шторки - 1.58 кг
- Лира - 1.68 кг
- Блок питания - 1.33 кг
- Размеры (ВхШхД) - Прибор 540 х 1340 x 85 мм
- Шторки - 315 х 1120 x 10 мм
- Блок питания - 90 х 215 x 45 мм
- CRI - 95
- TLCI - 98
- Цветовая температура - 2700 - 7500К (G/M)
- Диммирование - 0-100%
- Управление - На панели, Bluetooth, DMX, RDM, CRMX
- Эффекты - CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding.