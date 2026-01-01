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NANLUX TK-140B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-140B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-140B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-140B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель
NANLUX TK-140B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель

NANLUX TK-140B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель

NANLUX
Артикул: MTG-0470

NANLUX TK-140B LED Bi-color Soft Panel Light светодиодная панель.

Яркая, легкая и аккуратная двухцветная светодиодная панель NANLUX TK-140B имеет регулируемый диапазон цветовой температуры от 2700K до 7500K. Не мерцающие, полностью регулируемые и доступные в различных вариантах мощности, эти мощные мягкие светильники обеспечивают потрясающий уровень постоянного и качественного освещения. Мощность 160 Вт. 

Описание

Серия TK отличается компактным, легким и сверхтонким корпусом. Конструкция с пассивным воздушным охлаждением делает эти светильники идеальными для использования в совершенно бесшумных условиях съемки.

 ТК-140B имеет 12 встроенных световых эффектов. Полностью настраиваемые с помощью функции мгновенного сохранения и воспроизведения, настройки можно использовать для создания широкого спектра практических творческих эффектов.

 Меню с легким доступом позволяет создавать, выбирать и сохранять световые эффекты одним нажатием кнопки.

 Легкий, портативный и с возможностью выбора вариантов питания, с использованием либо прилагаемого адаптера переменного тока, либо дополнительной батареи 14,8В TK-140B дает вам свет там, где и когда вы хотите - в студии, на съемочной площадке. или даже в самых удаленных местах.

Характеристики: 


  • Модель - 140B
  • Оптическая система - Мягкая диффузионная панель
  • Мощность - 160  Вт
  • Угол светового луча - 165º 
  • Вес прибора - 6,06  кг
  • Шторки - 1.08  кг
  • Лира - 1.3  кг
  • Блок питания - 0,76 кг
  • Размеры (ВхШхД) - Прибор 540 х 890 x 85 мм
  • Шторки - 315 х 690 x 10 мм
  • Блок питания - 75 х 180 x 40 мм
  • CRI - 95
  • TLCI - 98
  • Цветовая температура - 2700 - 7500К (G/M)
  • Диммирование - 0-100%
  • Управление - На панели, Bluetooth, DMX, RDM, CRMX
  • Эффекты - CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding. 

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