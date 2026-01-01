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NANLUX Evoke 1200B FL-YK-KIT 1200B Spot Light with FL-35YK and Flight case осветительный прибор
NANLUX Evoke 1200B FL-YK-KIT 1200B Spot Light with FL-35YK and Flight case осветительный прибор

NANLUX Evoke 1200B FL-YK-KIT 1200B Spot Light with FL-35YK and Flight case осветительный прибор

NANLUX
Артикул: DAN-9994

NANLUX Evoke 1200B FL-YK-KIT 1200B Spot Light with FL-35YK and Flight case осветительный прибор.

Evoke 1200 - точечный светодиодный светильник мощностью 1200W, сочетает беспрецедентный уровень четкого и яркого светодиодного освещения с множеством вариантов конфигурации. 

Описание

Evoke 1200 обеспечивает потрясающий уровень контролируемого света без мерцания, сравнимый с мощностью 1,8 кВт PAR или 2,5 кВт HMI Fresnel. Функциональный дизайн, прочная конструкция и степень защиты IP54 делают Evoke идеальным для использования практически в любых условиях.

 EVOKE 1200 полностью управляемый и поддерживает как проводное, так и беспроводное управление через приложение Nanlink, DMX / RDM, Bluetooth и Lumenradio TimoTwo.

 Evoke 1200 совместим с рядом инструментов, аксессуаров и модификаторов освещения. Большая апертура и прочные крепления крепления NL позволяют пользователю быстро переключаться между оптикой и софтбоксами для изменения луча без каких-либо компромиссов в качестве, цвете или интенсивности.

Характеристики: 

  • Модель - 1200
  • Оптическая система + c линзой Френеля, с возможностью фокусировки
  • Мощность - 1200  Вт
  • Угол светового луча: 11° - 45° 

Вес прибора:

  • Прибор - 6.94  кг
  • Блок питания - 10.5  кг
  • Насадка Френеля - 9.05  кг

Размеры (ВхШхД):

  • Прибор - 330 х 241 x 210 мм
  • Блок питания - 376.5 х 181 x 246 мм


  • CRI - 96
  • TLCI - 97
  • Цветовая температура - 5600К
  • Диммирование - 0-100%, шаг 0.1% от 1 до 100%
  • Управление - На панели, Bluetooth, DMX, RDM, CRM
  • Эффекты - INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding
  • IP - 54

Комплектация

  • Прибор Evoke1200 
  • Линза Френеля FL-35YK 
  • Кейс для перевозки

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