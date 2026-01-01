NANLUX Evoke 1200 FL-KIT 1200 Spot Light with FL-35 and Flight case осветительный прибор.

Evoke 1200 обеспечивает потрясающий уровень контролируемого света без мерцания, сравнимый с мощностью 1,8 кВт PAR или 2,5 кВт HMI Fresnel. Функциональный дизайн, прочная конструкция и степень защиты IP54 делают Evoke идеальным для использования практически в любых условиях.
EVOKE 1200 полностью управляемый и поддерживает как проводное, так и беспроводное управление через приложение Nanlink, DMX / RDM, Bluetooth и Lumenradio TimoTwo.
Evoke 1200 совместим с рядом инструментов, аксессуаров и модификаторов освещения. Большая апертура и прочные крепления крепления NL позволяют пользователю быстро переключаться между оптикой и софтбоксами для изменения луча без каких-либо компромиссов в качестве, цвете или интенсивности.
Характеристики:
- Модель - 1200
- Оптическая система + c линзой Френеля, с возможностью фокусировки
- Мощность - 1200 Вт
- Угол светового луча: 11° - 45°
Вес прибора:
- Прибор - 6.94 кг
- Блок питания - 10.5 кг
- Насадка Френеля - 9.05 кг
Размеры (ВхШхД):
- Прибор - 330 х 241 x 210 мм
- Блок питания - 376.5 х 181 x 246 мм
- CRI - 96
- TLCI - 97
- Цветовая температура - 5600К
- Диммирование - 0-100%, шаг 0.1% от 1 до 100%
- Управление - На панели, Bluetooth, DMX, RDM, CRM
- Эффекты - INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion, Welding
- IP - 54