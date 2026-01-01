NANLUX Evoke 1200 FL-KIT 1200 Spot Light with FL-35 and Flight case осветительный прибор.

Описание

Evoke 1200 обеспечивает потрясающий уровень контролируемого света без мерцания, сравнимый с мощностью 1,8 кВт PAR или 2,5 кВт HMI Fresnel. Функциональный дизайн, прочная конструкция и степень защиты IP54 делают Evoke идеальным для использования практически в любых условиях.

EVOKE 1200 полностью управляемый и поддерживает как проводное, так и беспроводное управление через приложение Nanlink, DMX / RDM, Bluetooth и Lumenradio TimoTwo.

Evoke 1200 совместим с рядом инструментов, аксессуаров и модификаторов освещения. Большая апертура и прочные крепления крепления NL позволяют пользователю быстро переключаться между оптикой и софтбоксами для изменения луча без каких-либо компромиссов в качестве, цвете или интенсивности.

Характеристики:

Модель - 1200

Оптическая система + c линзой Френеля, с возможностью фокусировки

Мощность - 1200 Вт



Угол светового луча: 11° - 45°

Вес прибора:

Прибор - 6.94 кг



Блок питания - 10.5 кг



Насадка Френеля - 9.05 кг

Размеры (ВхШхД):

Прибор - 330 х 241 x 210 мм



Блок питания - 376.5 х 181 x 246 мм



