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NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре
NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре

NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре

NANLUX
Артикул: DAN-9988

NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре.

Разработанный специально для кино, телевидения и медиапроизводства,
Серия Dyno 650C обеспечивает исключительный уровень плавного и последовательного освещения.
Компактный и удобный, Dyno 650C предоставляет кинематографистам и
съемочным группам идеальное решение с мягким освещением как для студийной, так и для натурной работы.

Описание

Благодаря великолепной плавности хода, ведущей в своем классе производительности, серия Dyno обеспечивает
точное управление каждым аспектом своей производительности. Без мерцания, полностью настраиваемый
в диапазоне от 2700 К до 20 000 К и затемняемый в диапазоне 0-100% со сверхточными интервалами
всего 0,1% (1-100%), независимо от того, выбираете ли вы вольфрам, дневной свет или один из более чем 16 миллионов
доступных цветов, творческие возможности практически безграничны.

Обладая захватывающей коллекцией предустановленных, полностью настраиваемых эффектов, а также
обширной "библиотекой эффектов", Dyno 650C позволяет пользователям мгновенно переключаться между
огромным разнообразием образов или подбирать практически любую конфигурацию светофильтра.

Низкопрофильный, продуманный дизайн делает серию Dyno быстрой в настройке и простой
в эксплуатации. Интуитивно понятный интерфейс системы и четкий 4,3-дюймовый дисплей обеспечивают
легкий контроль над цветовой температурой, насыщенностью, интенсивностью и частотой.

Совместимость с беспроводными протоколами плюс подключение по протоколу DMX обеспечивают дополнительную гибкость
при использовании в качестве отдельных устройств или как часть связанной установки.

Характеристики:

  • Модель - Dyno 650C
  • Максимальная мощность - 700 Вт
  • Угол пучка света - 160 °
  • Тип светодиода - RGBWW
  • Источник питания - DC48V/14.6A Макс, AC100-240V 50/60 Гц
  • TLCI - Среднее значение 95
  • CCT - Среднее значение 95
  • Цветовая температура - 2700K-20000K (Г/М)
  • Изменение мощности -  0-100%, плавное 0,1% от 1%-100%
  • Встроенные эффекты - Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, Вспышка, импульс, Шторм, Полицейская машина, телевизор, Папарацци,
  • Свеча/Огонь, Дискотека, Неисправная лампочка, Фейерверк, Взрыв, Сварка
  • Размеры панели - 857 × 173 × 630 мм
  • Размеры адаптера питания: 134 × 104 × 460 мм 
  • Метериал - Алюминий
  • Охлаждающий вентилятор - есть
  • Максимальная температура окружающей среды: 45 ℃
    Вес : 
  • Светильник: 15,8 кг
  • Рассеиватель: 1,8 кг
  • Адаптер питания: 4,2 кг
  • Управление - на панели, Bluetooth, DMX (5 pin), RDM, LumenRadio

Комплектация

  • Dyno 650C - 1
  • адаптер питания - 1
  • соединительный кабель 5 м - 1
  • кабель питания 3 м - 1
  • стандартный рассеиватель - 1
  • зажим для осветительной стойки 55 - 1
  • флэш-накопитель USB - 1
  • руководство пользователя - 1
  • кофр - 1

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