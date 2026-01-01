NANLUX DYNO 650C KIT-FT 650W LED Soft Panel светодиодная панель в кофре.

Описание

Благодаря великолепной плавности хода, ведущей в своем классе производительности, серия Dyno обеспечивает

точное управление каждым аспектом своей производительности. Без мерцания, полностью настраиваемый

в диапазоне от 2700 К до 20 000 К и затемняемый в диапазоне 0-100% со сверхточными интервалами

всего 0,1% (1-100%), независимо от того, выбираете ли вы вольфрам, дневной свет или один из более чем 16 миллионов

доступных цветов, творческие возможности практически безграничны.



Обладая захватывающей коллекцией предустановленных, полностью настраиваемых эффектов, а также

обширной "библиотекой эффектов", Dyno 650C позволяет пользователям мгновенно переключаться между

огромным разнообразием образов или подбирать практически любую конфигурацию светофильтра.



Низкопрофильный, продуманный дизайн делает серию Dyno быстрой в настройке и простой

в эксплуатации. Интуитивно понятный интерфейс системы и четкий 4,3-дюймовый дисплей обеспечивают

легкий контроль над цветовой температурой, насыщенностью, интенсивностью и частотой.



Совместимость с беспроводными протоколами плюс подключение по протоколу DMX обеспечивают дополнительную гибкость

при использовании в качестве отдельных устройств или как часть связанной установки.

Характеристики: