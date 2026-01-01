NANLUX DYNO 1200C-PO 1200W LED Soft Panel Pole-operated cветодиодная панель. 

Благодаря великолепной плавности хода, ведущей в своем классе производительности, серия Dyno обеспечивает
точное управление каждым аспектом своей производительности. Без мерцания, полностью настраиваемый
в диапазоне от 2700 К до 20 000 К и затемняемый в диапазоне 0-100% со сверхточными интервалами
всего 0,1% (1-100%), независимо от того, выбираете ли вы вольфрам, дневной свет или один из более чем 16 миллионов
доступных цветов, творческие возможности практически безграничны.
Обладая захватывающей коллекцией предустановленных, полностью настраиваемых эффектов, а также
обширной "библиотекой эффектов", Dyno 1200C позволяет пользователям мгновенно переключаться между
огромным разнообразием образов или подбирать практически любую конфигурацию светофильтра.
Низкопрофильный, продуманный дизайн делает серию Dyno быстрой в настройке и простой
в эксплуатации. Интуитивно понятный интерфейс системы и четкий 4,3-дюймовый дисплей обеспечивают
легкий контроль над цветовой температурой, насыщенностью, интенсивностью и частотой.
Совместимость с беспроводными протоколами плюс подключение по протоколу DMX обеспечивают дополнительную гибкость
при использовании в качестве отдельных устройств или как часть связанной установки.
Характеристики:
- Модель - Dyno 1200C
- Максимальная мощность - 1400 Вт
- Угол пучка света - 160 °
- Тип светодиода - RGBWW
- Источник питания - DC48V/14.6A Макс, AC100-240V 50/60 Гц
- TLCI - Среднее значение 95
- CCT - Среднее значение 95
- Цветовая температура - 2700K-20000K (Г/М)
- Изменение мощности - 0-100%, плавное 0,1% от 1%-100%
- Встроенные эффекты - Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, Вспышка, импульс, Шторм, Полицейская машина, телевизор, Папарацци,
- Свеча/Огонь, Дискотека, Неисправная лампочка, Фейерверк, Взрыв, Сварка
- Размеры панели - 1023 × 173 × 918 мм
- Размеры адаптера питания: 191 × 134 × 460 мм
- Метериал - Алюминий
- Охлаждающий вентилятор - есть
- Максимальная температура окружающей среды: 45 ℃
Вес :
- Светильник: 26,2 кг
- Рассеиватель: 3 кг
- Адаптер питания: 7,5 кг
- Управление - на панели, Bluetooth, DMX (5 pin), RDM, LumenRadio