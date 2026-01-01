Характеристики:
- Цветовая температура от 2700K до 6500K
- Световой поток до 16720 лм
- Размеры (ВхШхТ) 81,8х50х10,4 см
- Вес 6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель
Студийная светодиодная панель для портретной съемки, трансляций, видеоблогов, фудфотографии и многого другого.
Регулировка светового потока от 100% до 0%, цветовая температура от 2700K до 6500K, световой поток до 16720 лм. Крепление стандартная штативная 5/8-дюймовая втулка. Панель закреплена в рамку, что обеспечивает большую подвижность световой панели.
Характеристики:
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