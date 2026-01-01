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Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель

Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель

Nanlite
Артикул: OLE-1808

Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель

Студийная светодиодная панель для портретной съемки, трансляций, видеоблогов, фудфотографии и многого другого.
Регулировка светового потока от 100% до 0%, цветовая температура от 2700K до 6500K, световой поток до 16720 лм. Крепление стандартная штативная 5/8-дюймовая втулка. Панель закреплена в рамку, что обеспечивает большую подвижность световой панели.

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура  от 2700K до 6500K
  • Световой поток до 16720 лм
  • Размеры (ВхШхТ) 81,8х50х10,4 см
  • Вес 6 кг

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