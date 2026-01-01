Артикул: OLE-1808

Nanlite Compac 200B Studio LED светодиодная панель

Студийная светодиодная панель для портретной съемки, трансляций, видеоблогов, фудфотографии и многого другого.

Регулировка светового потока от 100% до 0%, цветовая температура от 2700K до 6500K, световой поток до 16720 лм. Крепление стандартная штативная 5/8-дюймовая втулка. Панель закреплена в рамку, что обеспечивает большую подвижность световой панели.