Артикул: OLE-1807

Nanlite Compac 100B Studio LED светодиодная панель

Студийная светодиодная панель для портретной съемки, трансляций, видеоблогов, фудфотографии и много другого.

Регулировка светового потока от 100% до 0%, цветовая температура от 2700K до 6500K, световой поток до 8360 лм. Крепление стандартная штативная 5/8-дюймовая втулка.

