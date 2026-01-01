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Nanlite Compac 100B Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 100B Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 100B Studio LED светодиодная панель
Nanlite Compac 100B Studio LED светодиодная панель

Nanlite Compac 100B Studio LED светодиодная панель

Nanlite
Артикул: OLE-1807

Nanlite Compac 100B Studio LED светодиодная панель 

Студийная светодиодная панель для портретной съемки, трансляций, видеоблогов, фудфотографии и много другого.
Регулировка светового потока от 100% до 0%, цветовая температура от 2700K до 6500K, световой поток до 8360 лм. Крепление стандартная штативная 5/8-дюймовая втулка.

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура  от 2700K до 6500K
  • Световой поток до 8360 лм
  • Размеры (ВхШхТ) 66,4х40х8,4 см
  • Вес 3,3 кг

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