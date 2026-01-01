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Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К
Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К
Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К
Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К
Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К
Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К

Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К

Godox
Артикул: DAN-9680

Godox UL150IIBi светодиодный осветитель - осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 155 Вт, регулируемая цветовая температура 2800~6500К, CRI>96, TLCI>97, регулирование яркости 0–100%, 21 спецэффект. Возможность дистанционного управления DMX512, беспроводное управление 2.4G, со смартфона по Bluetooth. Блок управления с аккумуляторной площадкой V-mount, байонет Bowens, рефлектор с «зеркальной» поверхностью. 

Описание

  • Мощность до 155 Вт
  • Регулируемая цветовая температура 2800~6500К
  • Регулируемая яркость от 0 до 100% с шагом 1%
  • 4 типа кривых диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
  • Высокие индексы цветопередачи CRI>96, TLCI>97
  • 21 предустановленный световой эффект в 7 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор», «разбитая лампочка» и т.д.
  • Выносной блок управления (балласт) с аккумуляторной площадкой для двух батарей V-mount
  • Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление со смартфона по Bluetooth.
  • Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно
  • Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В)
  • Аккумуляторный слот с желтой кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора
  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
  • 2-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью
  • Бесшумная безвентиляторная система охлаждения
  • Байонет Bowens для присоединения светомодифицирующих насадок
  • Рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью

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