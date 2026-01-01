Godox UL150IIBi светодиодный осветитель 155 Вт 2800-6500К

- Мощность до 155 Вт
- Регулируемая цветовая температура 2800~6500К
- Регулируемая яркость от 0 до 100% с шагом 1%
- 4 типа кривых диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
- Высокие индексы цветопередачи CRI>96, TLCI>97
- 21 предустановленный световой эффект в 7 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор», «разбитая лампочка» и т.д.
- Выносной блок управления (балласт) с аккумуляторной площадкой для двух батарей V-mount
- Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление со смартфона по Bluetooth.
- Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно
- Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В)
- Аккумуляторный слот с желтой кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- 2-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью
- Бесшумная безвентиляторная система охлаждения
- Байонет Bowens для присоединения светомодифицирующих насадок
- Рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью
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Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00