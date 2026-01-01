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Godox UL150II светодиодный осветитель
Godox UL150II светодиодный осветитель
Godox UL150II светодиодный осветитель
Godox UL150II светодиодный осветитель
Godox UL150II светодиодный осветитель

Godox UL150II светодиодный осветитель

Godox
Артикул: OLE-1584

Godox UL150II светодиодный осветитель

Godox UL150II – новые светодиодные осветители, работающие без шума. Дают яркий световой поток, сбалансированный по дневному свету мощностью до 160Вт. В осветители встроены светодинамические спецэффекты, 4 варианта диммирования, используются различные способы управления: с помощью внешнего блока, с помощью DMX-пульта, смартфона с приложением Godox или пульта беспроводного дистанционного управления. Бесшумный UL150II подходит для видеографов, занимающихся различного вида съемками с чистовой записью звука (трансляции прямые эфиры, коммерческие, свадебные ит.д.).

Возможность питания от дополнительных батарей V-mount делает устройство незаменимым на локациях и в студии.

Описание

Особенности Godox UL150II

  • Мощность до 160 Вт

  • Постоянная цветовая температура 5600K

  • Регулируемая яркость от 0 до 100% с шагом 1%

  • 4 типа кривых диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая

  • 12 предустановленных световых эффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка».

  • Выносной блок управления (балласт) с аккумуляторной площадкой для двух батарей V-mount

  • Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление со смартфона по Bluetooth.

  • Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно

  • Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В).

  • Аккумуляторный слот с кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,

  • 2-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.

  • Бесшумная безвентиляторная система охлаждения

  • Байонет Bowens для присоединения светомодифицирующих насадок

  • Рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: ≥96
  • Цветопередача индекс TLCI: ≥97
  • Цветовая температура (Kelvin): 5600 К
  • Размеры прибора: 31.7 х 21,8 х 17 см
  • Вес прибора: 3,11 кг

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