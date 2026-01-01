Godox UL150II светодиодный осветитель

Особенности Godox UL150II
Мощность до 160 Вт
Постоянная цветовая температура 5600K
Регулируемая яркость от 0 до 100% с шагом 1%
4 типа кривых диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая
12 предустановленных световых эффектов в 4 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор» и «разбитая лампочка».
Выносной блок управления (балласт) с аккумуляторной площадкой для двух батарей V-mount
Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление со смартфона по Bluetooth.
Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно
Два вида питания: сеть переменного тока (110–220 В 50Гц) или питание от батарей V-mount (14,8В или 26В).
Аккумуляторный слот с кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,
2-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.
Бесшумная безвентиляторная система охлаждения
Байонет Bowens для присоединения светомодифицирующих насадок
Рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью
Характеристики:
- Цветопередача индекс CRI: ≥96
- Цветопередача индекс TLCI: ≥97
- Цветовая температура (Kelvin): 5600 К
- Размеры прибора: 31.7 х 21,8 х 17 см
- Вес прибора: 3,11 кг