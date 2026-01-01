Артикул: OLE-1584

Godox UL150II светодиодный осветитель

Godox UL150II – новые светодиодные осветители, работающие без шума. Дают яркий световой поток, сбалансированный по дневному свету мощностью до 160Вт. В осветители встроены светодинамические спецэффекты, 4 варианта диммирования, используются различные способы управления: с помощью внешнего блока, с помощью DMX-пульта, смартфона с приложением Godox или пульта беспроводного дистанционного управления. Бесшумный UL150II подходит для видеографов, занимающихся различного вида съемками с чистовой записью звука (трансляции прямые эфиры, коммерческие, свадебные ит.д.).

Возможность питания от дополнительных батарей V-mount делает устройство незаменимым на локациях и в студии.