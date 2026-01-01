Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный.

Яркий биколорный источник света с регулируемой цветовой температурой от 2800К до 6500K и максимальной мощностью 320 Вт в линейке осветителей Godox SL. Осветители Godox SL, созданные для организации освещения во время проведения видеосъемок, оснащаются малошумными вентиляторами с беззвучным режимом отключения (Silent Mode). Благодаря этому, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука: для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастерклассов, киносъемок и др.
Осветители SL300IIBi выдают световой поток мощностью 320 Вт, который может дополнительно собираться при помощи комплектного рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создавать невероятно яркое освещение (52300 лк на расстоянии 1 метр).
Яркость осветителя регулируется от 0% до полной мощности с шагом 1% при помощи панели управления осветителя или встроенной системы беспроводного управления GODOХ 2.4G X.
Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.
Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.
В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.
Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы, свечи, огня, фейерверка предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.
Дополнительно приобретаемый пульт дистанционного управления позволяет легко регулировать мощность, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.
Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и наклон на 330°, может устанавливаться на студийные стойки, держатели, пантографы со стандартным шпиготом 5/8 дюйма.
Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.
Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.
В комплект входит стандартный рефлектор 7'', помогающий сформировать направленный равномерный световой поток.
В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.
Мощность до 320 Вт
Цветовая температура 2800К~6500K
Регулируемая яркость от 0 до 100% с шагом 1%
Высокие индексы цветопередачи CRI>96, TLCI>97
9 видов светодинамических специальных эффектор в 7 категориях (вспышка, шторм, телевизор, мерцающая лампа, свеча, огонь, фейерверк)
Система дистанционного управления GODOХ 2.4G X
32 канала в 16 группах (A, B, C, D, E, F, 1-9)
Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно
Малошумный вентилятор с отключением для проведения звукозаписи
Байонет Bowens для присоединения светомодифицирующих насадок
Рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью
Матовый стеклянный колпакХарактеристики:
- Максимальная мощность 320 Вт
- Цветовая температура 2800К~6500K
- CRI ≈96
- TLCI ≈97
- Диапазон регулировки яркости 0~100%
- Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, открытая лампа) 2800К: 5310 /1400 / 645 люкс3200К: 6730 / 1750 / 812 люкс4300К: 8020 / 2050 / 963 люкс5600K: 7730 / 1970 / 924 люкс6500К: 6750 / 1690 / 794 люкс
- Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, с рефлектором) 2800К: 36100 / 7970 / 3420 люкс3200К: 44900 / 10020 / 4310 люкс4300К: 52300 / 11800 / 5080 люкс5600K: 49900 / 11300 / 4850 люкс6500К: 43300 / 9740 / 4170 люкс
- Количество спецэффектов 9 видов в 7 категориях
- Каналы 32
- Группы 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9)
- Пульт дистанционного управления RC-A6 (в комплект не входит)
- Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
- Расстояние (на открытом пространстве) ~50м
- Источник питания AC100В~240В (50/60Гц)
- Байонет Bowens
- Рабочая температура -10°C~40°C
- Размеры (без стандартного рефлектора) 407x316x199 мм
- Вес 3,78 кг