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Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный
Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный
Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный
Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный
Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный
Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный
Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный

Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный

Godox
Артикул: DAN-9624

Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный.

Светодиодный осветитель мощность 320 Вт, цветовая температура 2800К…6500К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности постоянного света 0–100%, байонет Bowens, рефлектор с «зеркальной» поверхностью, возможность дистанционного управления. Малошумный вентилятор с отключением для проведения звукозаписи.

Описание

Яркий биколорный источник света с регулируемой цветовой температурой от 2800К до 6500K и максимальной мощностью 320 Вт в линейке осветителей Godox SL. Осветители Godox SL, созданные для организации освещения во время проведения видеосъемок, оснащаются малошумными вентиляторами с беззвучным режимом отключения (Silent Mode). Благодаря этому, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука: для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастерклассов, киносъемок и др.

Осветители SL300IIBi выдают световой поток мощностью 320 Вт, который может дополнительно собираться при помощи комплектного рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создавать невероятно яркое освещение (52300 лк на расстоянии 1 метр).

Яркость осветителя регулируется от 0% до полной мощности с шагом 1% при помощи панели управления осветителя или встроенной системы беспроводного управления GODOХ 2.4G X.

Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.

Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.

В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы, свечи, огня, фейерверка предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.

Дополнительно приобретаемый пульт дистанционного управления позволяет легко регулировать мощность, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и наклон на 330°, может устанавливаться на студийные стойки, держатели, пантографы со стандартным шпиготом 5/8 дюйма.

Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.

В комплект входит стандартный рефлектор 7'', помогающий сформировать направленный равномерный световой поток.

В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

  • Мощность до 320 Вт

  • Цветовая температура 2800К~6500K

  • Регулируемая яркость от 0 до 100% с шагом 1%

  • Высокие индексы цветопередачи CRI>96, TLCI>97

  • 9 видов светодинамических специальных эффектор в 7 категориях (вспышка, шторм, телевизор, мерцающая лампа, свеча, огонь, фейерверк)

  • Система дистанционного управления GODOХ 2.4G X

  • 32 канала в 16 группах (A, B, C, D, E, F, 1-9)

  • Пульт дистанционного управления RC-A6 приобретается отдельно

  • Малошумный вентилятор с отключением для проведения звукозаписи

  • Байонет Bowens для присоединения светомодифицирующих насадок

  • Рефлектор Ø7” с «зеркальной» поверхностью

  • Матовый стеклянный колпак

    Характеристики: 
  • Максимальная мощность 320 Вт
  • Цветовая температура 2800К~6500K
  • CRI ≈96
  • TLCI ≈97
  • Диапазон регулировки яркости 0~100%
  • Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, открытая лампа) 2800К: 5310 /1400 / 645 люкс3200К: 6730 / 1750 / 812 люкс4300К: 8020 / 2050 / 963 люкс5600K: 7730 / 1970 / 924 люкс6500К: 6750 / 1690 / 794 люкс
  • Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, с рефлектором) 2800К: 36100 / 7970 / 3420 люкс3200К: 44900 / 10020 / 4310    люкс4300К: 52300 / 11800 / 5080   люкс5600K: 49900 / 11300 / 4850   люкс6500К: 43300 / 9740 / 4170 люкс
  • Количество спецэффектов 9 видов в 7 категориях
  • Каналы 32
  • Группы 16 (A, B, C, D, E, F, 0-9)
  • Пульт дистанционного управления RC-A6 (в комплект не входит)
  • Питание пульта 3,0В (2 батарейки ААА)
  • Расстояние (на открытом пространстве) ~50м
  • Источник питания AC100В~240В (50/60Гц)
  • Байонет Bowens
  • Рабочая температура -10°C~40°C
  • Размеры (без стандартного рефлектора) 407x316x199 мм
  • Вес 3,78 кг

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