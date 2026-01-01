Godox SL300IIBi осветитель светодиодный студийный.

Описание

Яркий биколорный источник света с регулируемой цветовой температурой от 2800К до 6500K и максимальной мощностью 320 Вт в линейке осветителей Godox SL. Осветители Godox SL, созданные для организации освещения во время проведения видеосъемок, оснащаются малошумными вентиляторами с беззвучным режимом отключения (Silent Mode). Благодаря этому, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука: для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастерклассов, киносъемок и др.



Осветители SL300IIBi выдают световой поток мощностью 320 Вт, который может дополнительно собираться при помощи комплектного рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создавать невероятно яркое освещение (52300 лк на расстоянии 1 метр).

Яркость осветителя регулируется от 0% до полной мощности с шагом 1% при помощи панели управления осветителя или встроенной системы беспроводного управления GODOХ 2.4G X.



Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 98 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.



Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука.

В случае отключения вентилятора, мощность осветителя автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.



Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы, свечи, огня, фейерверка предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.



Дополнительно приобретаемый пульт дистанционного управления позволяет легко регулировать мощность, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.



Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и наклон на 330°, может устанавливаться на студийные стойки, держатели, пантографы со стандартным шпиготом 5/8 дюйма.

Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания длиной 5 метром и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.



Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д.

В комплект входит стандартный рефлектор 7'', помогающий сформировать направленный равномерный световой поток.

В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.

