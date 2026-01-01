Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Godox QR-P120 параболический быстроскладной софтбокс, диаметром 120 см, с байонетом Bowens, обладает высокой отражающей способностью.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодный студийный осветитель Godox SL150II с мощностью 150 Вт, цветовой температурой 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулировкой мощности постоянного света 0–100%, байонетом Bowens, рефлектором с «зеркальной» поверхностью, возможностью дистанционного управления. Имеет малошумный вентилятор с отключением для проведения звукозаписи.
Стандартный рефлектор.
Защитная крышка лампы.
Кабель питания.
Руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон.
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Godox QR-P120 параболический быстроскладной софтбокс, диаметром 120 см, с байонетом Bowens, обладает высокой отражающей способностью.
Кран (журавль) Falcon Eyes LSB-2JS – предназначен для установки осветительных приборов Falcon Eyes LSB-2JS и является универсальным краном, идеально подходящим для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении.