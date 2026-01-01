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Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)
Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-9104

Светодиодный студийный осветитель Godox SL150II с мощностью 150 Вт, цветовой температурой 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулировкой мощности постоянного света 0–100%, байонетом Bowens, рефлектором с «зеркальной» поверхностью, возможностью дистанционного управления. Имеет малошумный вентилятор с отключением для проведения звукозаписи.

Описание

Godox SL150II осветитель светодиодный студийный (без пульта)

Комплектация

Стандартный рефлектор.
Защитная крышка лампы.
Кабель питания.
Руководство по эксплуатации.
Гарантийный талон.

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