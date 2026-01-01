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Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)
Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)

Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-8647

Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта).

504 светодиода, регулируемая цветовая температура 3300К-5600К, плавная регулировка яркости, ЖК-экран, возможность дистанционного управления, шторки, наклонный кронштейн, питание от сетевого адаптера/аккумулятора NP-F (аккумуляторы приобретаются отдельно).

Описание

Компактный светодиодный осветитель, предназначен для фото- и видеосъёмки, макрофотографии, съемки товаров и т.д. 504 ярких светодиода, регулируемая цветовая температура, возможность беспроводного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумуляторов позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.

Осветитель питается от двух аккумуляторов NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (аккумуляторы приобретаются отдельно).

Осветитель с индексом C является биколорным, цветовая температура регулируется в пределах 3300К-5600К±300К. Данный осветитель можно настроить на сбалансированное освещение совместно с любым другим источником освещения (от лампы накаливания до солнечного света), также это дает дополнительные творческие возможности в создании различных художественных эффектов.

Осветитель оборудован системой беспроводного управления. Благодаря этому осветители Godox можно объединять в группы и управлять освещением как одного прибора, так и целой группы светодиодных осветителей разных серий. Пульт дистанционного управления RC-A5 (приобретается дополнительно) помогает включать/выключать осветитель, выбирать канал/группу управления, регулировать яркость. На экране пульта отображаются текущие параметры.

Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель со светодиодами и шторками со светоотражающим покрытием. На задней стороне корпуса находятся разъёмы для питания и элементы управления: бесступенчатый валкодер для регулировки яркости и цветовой температуры (только для модели Godox LED500LRC), тумблер питания, кнопка включения/отключения, кнопка изменения настроек беспроводной синхронизации и контрастный LED экран с подсветкой.

Осветитель устанавливается на горячий башмак камеры с помощью входящего в комплект адаптера. Шарнир адаптера позволяет наклонить осветитель вперёд/назад на угол до 90°. Металлическая пятка адаптера оборудована внутренней резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку с винтом или штатив.

Дополнительно в комплекте с осветителем предусмотрена рукоятка, с помощью которой осветитель можно комфортно держать в руках или установить на стойку с пальцем (16 мм). Закладные гайки расположены на правой и левой стороне корпуса осветителя - таким образом, осветитель можно установить в книжной ориентации.

В комплект входит белый рассеивающий фильтр, который позволит получить мягкое освещение с плавными светотеневыми границами.

  • Возможность дистанционного управления
  • Высококачественные светодиоды
  • Регулируемая цветовая температура
  • Универсальный способ питания: аккумуляторы NP-F или от сети
  • Плавная регулировка яркости
  • Возможность наклона осветителя
  • Быстрая смена светофильтра
  • Автосохранение пользовательских настроек
  • Можно установить на любой фотоаппарат или видеокамеру с горячим башмаком или на стойку/штатив с винтом 1/4"

Характеристики :

  • Мощность макс. 32 Вт
  • Цветовая температура 3300К-5600К±300К
  • Освещенность 2900лк(1м/4100К)1450лк(1м/3300К)1450лк(1м/5600К)
  • Диапазон яркости 3300К/5600К: 10%~100%3400К~5500К: 25%~100%Количество светодиодов 5600К: 2523300К: 252Каналы 16Группы 6 групп (A, B, C, D, E, F)
  • Пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*)
  • Частота беспроводной передачи 433 МГцДистанция (на открытом пространстве) 20 м
  • Литиевая аккумуляторная батарея литиевая батарея NP-F970-2 шт. (продаются отдельно)
  • Питание от сети через адаптер13~16,8 В
  • Рабочая температура -10~50˚C
  • Размеры осветителя 250x170x45 мм
  • Вес осветителя 620 г

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