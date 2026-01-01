Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта).

Описание

Компактный светодиодный осветитель, предназначен для фото- и видеосъёмки, макрофотографии, съемки товаров и т.д. 504 ярких светодиода, регулируемая цветовая температура, возможность беспроводного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумуляторов позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.



Осветитель питается от двух аккумуляторов NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (аккумуляторы приобретаются отдельно).



Осветитель с индексом C является биколорным, цветовая температура регулируется в пределах 3300К-5600К±300К. Данный осветитель можно настроить на сбалансированное освещение совместно с любым другим источником освещения (от лампы накаливания до солнечного света), также это дает дополнительные творческие возможности в создании различных художественных эффектов.



Осветитель оборудован системой беспроводного управления. Благодаря этому осветители Godox можно объединять в группы и управлять освещением как одного прибора, так и целой группы светодиодных осветителей разных серий. Пульт дистанционного управления RC-A5 (приобретается дополнительно) помогает включать/выключать осветитель, выбирать канал/группу управления, регулировать яркость. На экране пульта отображаются текущие параметры.

Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель со светодиодами и шторками со светоотражающим покрытием. На задней стороне корпуса находятся разъёмы для питания и элементы управления: бесступенчатый валкодер для регулировки яркости и цветовой температуры (только для модели Godox LED500LRC), тумблер питания, кнопка включения/отключения, кнопка изменения настроек беспроводной синхронизации и контрастный LED экран с подсветкой.



Осветитель устанавливается на горячий башмак камеры с помощью входящего в комплект адаптера. Шарнир адаптера позволяет наклонить осветитель вперёд/назад на угол до 90°. Металлическая пятка адаптера оборудована внутренней резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку с винтом или штатив.

Дополнительно в комплекте с осветителем предусмотрена рукоятка, с помощью которой осветитель можно комфортно держать в руках или установить на стойку с пальцем (16 мм). Закладные гайки расположены на правой и левой стороне корпуса осветителя - таким образом, осветитель можно установить в книжной ориентации.



В комплект входит белый рассеивающий фильтр, который позволит получить мягкое освещение с плавными светотеневыми границами.



Возможность дистанционного управления

Высококачественные светодиоды

Регулируемая цветовая температура

Универсальный способ питания: аккумуляторы NP-F или от сети

Плавная регулировка яркости

Возможность наклона осветителя

Быстрая смена светофильтра

Автосохранение пользовательских настроек

Можно установить на любой фотоаппарат или видеокамеру с горячим башмаком или на стойку/штатив с винтом 1/4"

Характеристики :