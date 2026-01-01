Godox LED500LRC светодиодный осветитель (без пульта).

Компактный светодиодный осветитель, предназначен для фото- и видеосъёмки, макрофотографии, съемки товаров и т.д. 504 ярких светодиода, регулируемая цветовая температура, возможность беспроводного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумуляторов позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.
Осветитель питается от двух аккумуляторов NP-F или от сети переменного тока с помощью адаптера (аккумуляторы приобретаются отдельно).
Осветитель с индексом C является биколорным, цветовая температура регулируется в пределах 3300К-5600К±300К. Данный осветитель можно настроить на сбалансированное освещение совместно с любым другим источником освещения (от лампы накаливания до солнечного света), также это дает дополнительные творческие возможности в создании различных художественных эффектов.
Осветитель оборудован системой беспроводного управления. Благодаря этому осветители Godox можно объединять в группы и управлять освещением как одного прибора, так и целой группы светодиодных осветителей разных серий. Пульт дистанционного управления RC-A5 (приобретается дополнительно) помогает включать/выключать осветитель, выбирать канал/группу управления, регулировать яркость. На экране пульта отображаются текущие параметры.
Корпус осветителя изготовлен из прочного пластика и представляет собой световую панель со светодиодами и шторками со светоотражающим покрытием. На задней стороне корпуса находятся разъёмы для питания и элементы управления: бесступенчатый валкодер для регулировки яркости и цветовой температуры (только для модели Godox LED500LRC), тумблер питания, кнопка включения/отключения, кнопка изменения настроек беспроводной синхронизации и контрастный LED экран с подсветкой.
Осветитель устанавливается на горячий башмак камеры с помощью входящего в комплект адаптера. Шарнир адаптера позволяет наклонить осветитель вперёд/назад на угол до 90°. Металлическая пятка адаптера оборудована внутренней резьбой 1/4“ - осветитель можно установить на стойку с винтом или штатив.
Дополнительно в комплекте с осветителем предусмотрена рукоятка, с помощью которой осветитель можно комфортно держать в руках или установить на стойку с пальцем (16 мм). Закладные гайки расположены на правой и левой стороне корпуса осветителя - таким образом, осветитель можно установить в книжной ориентации.
В комплект входит белый рассеивающий фильтр, который позволит получить мягкое освещение с плавными светотеневыми границами.
- Возможность дистанционного управления
- Высококачественные светодиоды
- Регулируемая цветовая температура
- Универсальный способ питания: аккумуляторы NP-F или от сети
- Плавная регулировка яркости
- Возможность наклона осветителя
- Быстрая смена светофильтра
- Автосохранение пользовательских настроек
- Можно установить на любой фотоаппарат или видеокамеру с горячим башмаком или на стойку/штатив с винтом 1/4"
Характеристики :
- Мощность макс. 32 Вт
- Цветовая температура 3300К-5600К±300К
- Освещенность 2900лк(1м/4100К)1450лк(1м/3300К)1450лк(1м/5600К)
- Диапазон яркости 3300К/5600К: 10%~100%3400К~5500К: 25%~100%Количество светодиодов 5600К: 2523300К: 252Каналы 16Группы 6 групп (A, B, C, D, E, F)
- Пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*)
- Частота беспроводной передачи 433 МГцДистанция (на открытом пространстве) 20 м
- Литиевая аккумуляторная батарея литиевая батарея NP-F970-2 шт. (продаются отдельно)
- Питание от сети через адаптер13~16,8 В
- Рабочая температура -10~50˚C
- Размеры осветителя 250x170x45 мм
- Вес осветителя 620 г