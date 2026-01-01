Godox LED SL-200W светодиодный осветитель

Осветитель выдает мощный световой поток до 12000 Lux/m, что эквивалентно мощности галогенной лампы 2000 Вт и при этом потребляет всего 200 Вт энергии. Такая мощность дает возможность использовать достаточно большие софтбоксы и освещать большие площади.
Также следует отметить очень низкое выделение тепла и стабильность цветовой температуры при изменении мощности, в отличие от галогенных приборов. Это позволяет использовать его и для съемки чувствительных к температуре предметов.
Осветитель имеет мощную светодиодную матрицу с высоким индексом передачи цвета CRI>93 процентов. Он также оборудован плавной системой регулировки мощности от 10 до 100 процентов.
На задней панели прибора размещен регулятор и информационный дисплей, на который выводятся все текущие настройки: мощность, температура, канал, группа. Также все настройки прибора можно изменять дистанционно при помощи пульта ДУ, который входит в комплект.
Универсальность и высокая мощность позволяют использовать осветитель для любых видов съемки в фото и видео.
Характеристики:
- тип байонета - Bowens
- потребляемая мощность - 200 Вт
- яркость – 12000 Lux/m
- источник света - LED
- цветовая температура - 5600 К
- регулировка мощности - плавная 10-100%
- угол рассеивания - зависит от модификатора
- система охлаждения - пассивная (радиатор)
- питание - 100-240V AC adaptor (DC 15V 7A)