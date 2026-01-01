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Godox LED SL-200W светодиодный осветитель
Godox LED SL-200W светодиодный осветитель
Godox LED SL-200W светодиодный осветитель
Godox LED SL-200W светодиодный осветитель
Godox LED SL-200W светодиодный осветитель
Godox LED SL-200W светодиодный осветитель
Godox LED SL-200W светодиодный осветитель

Godox LED SL-200W светодиодный осветитель

Godox
Артикул: NVF-9583

Godox LED SL-200W - светодиодный осветитель с байонетом Bowens.

Одной из главных особенностей осветителя является то, что прибор оснащен самым распространенным байонетом Bowens. Это позволяет использовать широчайший спектр студийных аксессуаров и модификаторов света, которые применяются в студийной съемке (софтбоксы, портретные тарелки, рефлекторы, тубусы и.д.).  

 

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток до 12000 Lux/m, что эквивалентно мощности галогенной лампы 2000 Вт и при этом потребляет всего 200 Вт энергии. Такая мощность дает возможность использовать достаточно большие софтбоксы и освещать большие площади.  

Также следует отметить очень низкое выделение тепла и стабильность цветовой температуры при изменении мощности, в отличие от галогенных приборов. Это позволяет использовать его и для съемки чувствительных к температуре предметов. 

Осветитель имеет мощную светодиодную матрицу с высоким индексом передачи цвета CRI>93 процентов. Он также оборудован плавной системой регулировки мощности от 10 до 100 процентов.

На задней панели прибора размещен регулятор и информационный дисплей, на который выводятся все текущие настройки: мощность, температура, канал, группа. Также все настройки прибора можно изменять дистанционно при помощи пульта ДУ, который входит в комплект. 

Универсальность и высокая мощность позволяют использовать осветитель для любых видов съемки в фото и видео.

Характеристики:

  • тип байонета - Bowens
  • потребляемая мощность - 200 Вт
  • яркость – 12000 Lux/m
  • источник света - LED
  • цветовая температура - 5600 К
  • регулировка мощности - плавная 10-100%
  • угол рассеивания - зависит от модификатора
  • система охлаждения - пассивная (радиатор)
  • питание - 100-240V AC adaptor (DC 15V 7A)

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