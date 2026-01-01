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Godox LDX100R светодиодный осветитель
Godox LDX100R светодиодный осветитель
Godox LDX100R светодиодный осветитель
Godox LDX100R светодиодный осветитель
Godox LDX100R светодиодный осветитель

Godox LDX100R светодиодный осветитель

Godox
Артикул: OLE-2865

Светодиодная студийная RGB панель оснащена съемным рассеивателем. Мощность 118 Вт, цветовая температура 2500 К- 10000К, CRI≥96, TLCI ≥96, регулировка яркости 0-100%. 14 предустановленных эффектов. Поддерживает несколько режимов цветного освещения, включая CCT, HSI, GB и GEL, Возможность управления через приложение Godox Light. Питание от аккумулятора NP-F (LDX50)/ V-mount (LDX100) или от сети. Безвентиляторнная конструкция работает бесшумно, охлаждение за счет металлического корпуса. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность 118 Вт
  • Цветовая температура 2500К - 10000 К
  • RGB
  • Диапазон яркости 0-100%
  • CRI≥96
  • TLCI ≥96
  • 32 канала (1-32), 16 групп  (A-F, 0-9)
  • Управление 2.4G пульт дистанционного управления / мобильное приложение по Bluetooth / встроенная панель управления
  • U-образный кронштейн регулируемый угол 360°
  • Дистанция управления по Bluetooth до 30 м
  • Дистанция управления 2,4 ГГц до 50 м
  • Выходные парметы адаптера 20 В 6А
  • Размеры 468 х 417 х 63 мм
  • Вес 3,24 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Godox LDX100R
  • Рассеиватель
  • Сетевой адаптер 
  • Стяжка для адаптера
  • Кабель питания
  • Стальной тросик
  • Сумка 
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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