Godox LDX100R светодиодный осветитель

Артикул: OLE-2865

Светодиодная студийная RGB панель оснащена съемным рассеивателем. Мощность 118 Вт, цветовая температура 2500 К- 10000К, CRI≥96, TLCI ≥96, регулировка яркости 0-100%. 14 предустановленных эффектов. Поддерживает несколько режимов цветного освещения, включая CCT, HSI, GB и GEL, Возможность управления через приложение Godox Light. Питание от аккумулятора NP-F (LDX50)/ V-mount (LDX100) или от сети. Безвентиляторнная конструкция работает бесшумно, охлаждение за счет металлического корпуса.