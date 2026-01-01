Godox LDX100R светодиодный осветитель

Характеристики:
- Максимальная мощность 118 Вт
- Цветовая температура 2500К - 10000 К
- RGB
- Диапазон яркости 0-100%
- CRI≥96
- TLCI ≥96
- 32 канала (1-32), 16 групп (A-F, 0-9)
- Управление 2.4G пульт дистанционного управления / мобильное приложение по Bluetooth / встроенная панель управления
- U-образный кронштейн регулируемый угол 360°
- Дистанция управления по Bluetooth до 30 м
- Дистанция управления 2,4 ГГц до 50 м
- Выходные парметы адаптера 20 В 6А
- Размеры 468 х 417 х 63 мм
- Вес 3,24 кг