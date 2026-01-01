Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный

Артикул: OLE-2282

Пиксельный трубчатый осветитель длиной 240 см. Световое полотно осветителя сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Мощность 83 Вт. Цветовая температура от 2000К до 10000К, TLCI 96+, CRI 96+. 17 встроенных световых эффектов. 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX. Возможность дистанционного управления через радиосигнал, Bluetooth. Оснащен поворотным экраном для удобства настройки. В комплекте сумка для транспортировки, крепеж и адаптер питания со шнурами.