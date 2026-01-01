Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный

Характеристики:
- Мощность 64 Вт
- Индекс CRI 96+
- Индекс TLCI 96+
- Цветовая температура 2000K~10000К
- 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX
- Дистанционное управление: DMX512-контроллер, мобильное приложение через Bluetooth, CRMX управление, панель управления, RDM управление
- Дальность управления по Bluetooth до 30 м
- Дальность радиоуправления до 100 м
- Встроенный аккумулятор 14,4 В 12000 мАч
- DC входные параметры 20 В⎓4,15 А
- Источники питания DC/литиевый аккумулятор/V-mount аккумулятор
- Время работы от аккумулятора (100% яркости) до 140 мин
- Время зарядки до 180 мин
- Размеры Ø47*2400мм
- Вес 2,94 кг.