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Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный
Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный
Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный
Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный
Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный

Godox Knowled TP8R RGBWW осветитель светодиодный пиксельный

Godox
Артикул: OLE-2282

Пиксельный трубчатый осветитель длиной 240 см. Световое полотно осветителя сконструировано по принципу пиксельной матрицы, что обеспечивает независимые световые зоны. Мощность 83 Вт. Цветовая температура от 2000К до 10000К, TLCI 96+, CRI 96+. 17 встроенных световых эффектов. 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX. Возможность дистанционного управления через радиосигнал, Bluetooth. Оснащен поворотным экраном для удобства настройки. В комплекте сумка для транспортировки, крепеж и адаптер питания со шнурами.

Описание

Характеристики:

  • Мощность 64 Вт
  • Индекс CRI 96+
  • Индекс TLCI 96+ 
  • Цветовая температура 2000K~10000К
  • 5 режимов: CCT, HSI, RGB, GEL, FX
  • Дистанционное управление: DMX512-контроллер, мобильное приложение через Bluetooth, CRMX управление, панель управления, RDM управление
  • Дальность управления по Bluetooth до 30 м
  • Дальность радиоуправления до 100 м
  • Встроенный аккумулятор 14,4 В 12000 мАч
  • DC входные параметры 20 В⎓4,15 А
  • Источники питания DC/литиевый аккумулятор/V-mount аккумулятор
  • Время работы от аккумулятора (100% яркости) до 140 мин
  • Время зарядки до 180 мин
  • Размеры Ø47*2400мм
  • Вес 2,94 кг.

Комплектация

  • Осветитель TP8R 
  • Сетевой адаптер 
  • Кабель питания 
  • Рым-болт 
  • Стальной трос 
  • Зажим-клипса  (TP8R)
  • Сумка 

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