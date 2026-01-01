Артикул: OLE-1586

Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель

Студийный светодиодный осветитель обладает ярким световым потоком с освещенностью 12 900 люкс на расстоянии 3 м (со стандартным рефлектором), выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K-6500K. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая. Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров. Возможна совместная работа с крупными насадками.

