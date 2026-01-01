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Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель
Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель
Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель
Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель
Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель
Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель
Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель

Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель

Godox
Артикул: OLE-1586

Godox Knowled M300Bi светодиодный осветитель

Студийный светодиодный осветитель обладает ярким световым потоком с освещенностью 12 900 люкс на расстоянии 3 м (со стандартным рефлектором), выдает световой поток с регулируемой цветовой температурой 2800K-6500K. В осветителе предусмотрены 4 алгоритма регулировки яркости (диммирования): линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая. Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров. Возможна совместная работа с крупными насадками. 

Описание

Большая мощность прибора позволяет использовать его в больших фотостудиях, студиях вещания, для съемок на открытом воздухе или крупномасштабных сцен. Регулировка яркости от 0% до 100% позволяет быстро подобрать необходимое освещение к любой сцене без добавления фильтров, точность цветопередачи гарантирована индексами CRI/TLCI ≥96/97.  Устройство оборудовано 4 режимами работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения). Дополнительно приобретаемая насадка FLS10 Fresnel усиливает световой поток и регулирует угол распространения света от точечного – 10°, до широкого – 35°. Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование в любом месте, используя достаточно легкие осветительные стойки.

Осветитель идет в комплекте с кейсом для безопасной транспортировки и удобного хранения.

Особенности:

  • Входная мощность 330 Вт для создания яркого светового потока.

  • Регулировка яркости с точностью 10%, 1% или 0,1 %.

  • 21 предустановленный световой эффект в 7 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор», «разбитая лампочка», «свеча», «огонь», «фейерверк».

  • Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.

  • Два вида питания: от сети переменного тока или от батарей V-mount.

  • Аккумуляторный слот с кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,

  • 2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.

  • Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.

Характеристики:

  • Цветопередача индекс CRI: ≥96
  • Цветопередача индекс TLCI: ≥97
  • Цветовая температура (Kelvin): 2800-6500 К
  • Размеры прибора: 42,5 х 23,2 х 14,1 см
  • Вес прибора: 3,5 кг

Комплектация

  • Осветитель M300Bi
  • Рефлектор
  • Блок управления
  • Кабель питания
  • Соединительный кабель
  • Держатель LSA-19 и LSA-03
  • Страховочный трос
  • Кейс
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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