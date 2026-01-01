Godox Knowled M200Bi светодиодный осветитель

Описание

Большая мощность осветителя делает его подходящим для больших фотостудий, студий вещания, для съемок на открытом воздухе или крупномасштабных сцен.

Система охлаждения не помешает шумом при записи даже чистового звука. Устройство оборудовано 4 режимами работы вентилятора: Cooling Mode (вентилятор включен), Off Mode (вентилятор выключен), Low-Speed Cooling Mode (низкая скорость вращения), High-Speed Cooling Mode (высокая скорость вращения). Осветитель оснащен креплением-байонетом Bowens для использования различных модификаторов света и аксессуаров. Возможна совместная работа с крупными насадками, проекционными насадками. Для усиления светового потока можно отдельно приобрести насадки с линзой Френеля FLS8 и FLS10 Fresnel. Компактная модульная конструкция осветителя c выносным блоком-контроллером, совмещенным с блоком питания и двумя аккумуляторными площадками, позволят разместить осветительное оборудование в любом месте, используя достаточно легкие осветительные стойки.

Осветитель идет в комплекте с кейсом для безопасной транспортировки и удобного хранения.

Особенности:

Входная мощность 330 Вт для создания яркого светового потока.

Регулировка яркости с точностью 10%, 1% или 0,1 %.

4 кривые диммирования: линейная, S-образная, экспоненциальная и логарифмическая.

Регулировка цветовой температуры 2800K-6500K.

Высокий индекс цветопередачи: CRI: ≥96, TLCI: ≥97

21 предустановленный световой эффект в 7 категориях: «вспышка», «молния», «телевизор», «разбитая лампочка», «свеча», «огонь», «фейерверк».

Различные методы управления: пульт управления системы DMX512, беспроводное радиоуправление 2.4G, управление Bluetooth.

Два вида питания: от сети переменного тока или от батарей V-mount.

Аккумуляторный слот с кнопкой извлечения батареи поддерживает питание от одного аккумулятора.

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс,

2,4-дюймовый ЖК-дисплей с регулируемой яркостью.

Крепление Bowens для разнообразных светомодифицирующих насадок, в т.ч. крупных и тяжелых.

Отключаемый вентилятор с регулируемой скоростью для различных условий записи.

Характеристики: