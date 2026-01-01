Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной

Корпус со степенью защиты IP65 (устойчив к атмосферным воздействиям).
Интерфейс Type-A можно использовать для обновления встроенного ПО и для питания беспроводного DMX-приемника.
В паре с Godox TimoLink RX осветитель также поддерживает управление по стандарту CRMX.
Характеристики:
- Цветовая температура 2700К-8500К
- Мощность макс 410 Вт
- Регулировка яркости 0%-100%
- CRI более 96
- TLCI более 96
- Количество спецэффектов 11
- Источник питания 100В-240В~50/60Гц 4,1A
- Кривые диммирования линейная, s-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
- Степень защиты корпуса IP65
- Способы управления DMX 512 (поддержка протокола RDM), пульт ДУ 2,4 ГГц / мобильное приложение через Bluetooth
- Дистанция беспроводного управления 2,4G макс 60 м
- Дистанция передачи данных по Bluetooth макс 30 м
- Разъем USB Type-A Обновление прошивки / источник питания 5В 1А
- Размеры осветителя 1209×627×23 мм
- Размеры блока управления 124×132×270 мм
- Вес осветителя 3,1 кг
- Вес блока управления 3,07 кг