Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной

Артикул: OLE-3221

Осветитель имеет гибкую складную конструкцию с надежной защитой светодиодов по линиям сгиба. Оснащен застежками-крючками и кольцами для подвеса, а также складной съемной рамой. Размер 62,7 х 120,9 см. Цветовая температура 2700K-8500K, мощность 410 Вт, CRI 96, TLCI 96, 11 спецэффектов, регулировка яркости. Возможность управления посредством DMX512, с помощью мобильного приложения через Bluetooth и беспроводной пульт (приобретается отдельно).