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Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной
Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной

Godox Knowled F400Bi осветитель светодиодный складной

Godox
Артикул: OLE-3221

Осветитель имеет гибкую складную конструкцию с надежной защитой светодиодов по линиям сгиба. Оснащен застежками-крючками и кольцами для подвеса, а также складной съемной рамой. Размер 62,7 х 120,9 см. Цветовая температура 2700K-8500K, мощность 410 Вт, CRI 96, TLCI 96, 11 спецэффектов, регулировка яркости. Возможность управления посредством DMX512, с помощью мобильного приложения через Bluetooth и беспроводной пульт (приобретается отдельно).

Описание

Корпус со степенью защиты IP65 (устойчив к атмосферным воздействиям).

Интерфейс Type-A можно использовать для обновления встроенного ПО и для питания беспроводного DMX-приемника. 

В паре с Godox TimoLink RX осветитель также поддерживает управление по стандарту CRMX.

Характеристики:

  • Цветовая температура 2700К-8500К
  • Мощность макс 410 Вт
  • Регулировка яркости 0%-100%
  • CRI более 96
  • TLCI более 96
  • Количество спецэффектов 11
  • Источник питания 100В-240В~50/60Гц 4,1A
  • Кривые диммирования линейная, s-кривая, экспоненциальная, логарифмическая
  • Степень защиты корпуса IP65
  • Способы управления DMX 512 (поддержка протокола RDM), пульт ДУ 2,4 ГГц / мобильное приложение через Bluetooth
  • Дистанция беспроводного управления 2,4G макс 60 м
  • Дистанция передачи данных по Bluetooth макс 30 м
  • Разъем USB Type-A Обновление прошивки / источник питания 5В 1А
  • Размеры осветителя 1209×627×23 мм
  • Размеры блока управления 124×132×270 мм
  • Вес осветителя 3,1 кг
  • Вес блока управления 3,07 кг

Комплектация

  • Гибкий осветитель ×1
  • Блок управления ×1
  • Соединительный кабель 3 м ×1
  • Х-образный кронштейн ×1
  • Кабель питания 5 м x1 
  • Держатель блока управления x1
  • Сумка CB87 ×1
  • Софтбокс с сотами FS400 ×1

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