images
images
images
images
images
images
images
images
images
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки
Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки

Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки

Godox
Артикул: DAN-4379

Светодиодный осветитель Godox FV200 с функцией вспышки.

Осветитель мощностью 200 Вт с цветовой температурой 5600 ±200 К. Регулировка мощности постоянного света от 0 до 100%, освещенность 18000 лк. Регулировка мощности импульсного света от 1/8 до 1/1, HSS до 1/8000 с, байонет Bowens. В комплекте кронштейн-лира на шпигот 5/8" и пульт ДУ.


Описание

Прибор может использоваться как вспышка и источник постоянного света с 8 режимами световых спецэффектов для видеосъемки. 

Небольшая по площади LED-матрица диаметром 30 мм под защитным стеклом формирует равномерное круглое световое пятно. Выдает световой поток в режиме постоянного и импульсного света с одинаково высоким уровнем цветопередачи (CRI> 96) и постоянной цветовой температурой 5600 ±200 К. Яркость в режиме вспышки в четыре раза превышает яркость светового пучка постоянного света.

В условиях хранения и транспортировки осветителя матрица закрывается защитным колпаком.

Функция высокоскоростной синхронизации HSS с 8 продолжительными импульсами в секунду и выходной мощностью 1/2 позволяет делать снимки с выдержкой 1/8000 с. В обычном режиме продолжительных импульсов более 10.

Выходная мощность отображается в виде простой или десятичной дроби и регулируется в диапазоне 1/8-1/1 (7.0-10.0). Яркость света моделирующей лампы регулируется в диапазоне от 5% до 100%.

В режиме источника постоянного света мощность регулируется плавно в диапазоне от 0% до 100% с шагом 1%.

Восемь встроенных световых режимов имитируют различные спецэффекты - 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа).

Осветитель совместим со светоформирующими насадками с байонетом Bowens. В комплект входит стандартный рефлектор с текстурной серебристой внутренней поверхностью. 

На задней поверхности осветителя находится панель управления с цифровым ЖК-дисплеем. Два регулятора, так же использующихся как кнопки, 4 кнопки переключения режимов, тумблер питания и синхроразъем. Там же на панели расположен сетевой разъем для крепления кабеля питания с длиной шнура 5 м. На контрастном черно-белом (белые символы на черном фоне) ЖК-дисплее размером 50х35 мм отображаются выбранные режимы и установленные значения.

Осветитель комплектуется пультом дистанционного управления, работающим на частоте 2,4 ГГц (16 групп и 32 канала). Пульт управления помогает на расстоянии регулировать мощность яркости светового потока и задавать световые спецэффекты в режиме постоянного источника света. Питание от двух батареек формата ААА (в комплект не входят).

Встроенная система беспроводного управления Godox X 2,4G в режиме вспышки дает возможность вести съемку с использованием пультов-радиосинхронизаторов серий XPro, X2 и XT32, которые приобретаются отдельно. Приемник Godox 2,4G (система X) совместим с камерами Canon, Nikon, Sony, Fuji, Panasonic, Olympus и Pentax.

Прочный эргономичный толстостенный корпус осветителя изготовлен из металла. Внутри корпуса располагаются электронные элементы управления и мощный малошумный вентилятор. Встроенный вентилятор, воздухозаборник и вентиляционные отверстия, находящиеся по всему периметру корпуса, обеспечивают эффективное теплоотведение, что особенно важно при длительной фото- или видеосъемки.

Корпус оборудован рукояткой для переноски устройства и регулирования угла наклона осветителя на стойке. По бокам корпуса прикреплен U-образный кронштейн-лира с плавной регулировкой угла наклона осветителя и фиксацией винтом с крупной ручкой. Внизу на корпусе предусмотрен металлический держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором.

Кронштейн-лира может крепиться на стойку со стандартным адептером-шпиготом 5/8" в вертикальном или горизонтальном положении и фиксироваться винтом.

Характеристики:

  • мощность - 200 Вт
  • освещенность (100%, 1 м) - 18000 лк
  • цветовая температура - 5600±200К
  • высокоскоростная синхронизация - до 1/8000 с
  • питание - AC 100–240 В, 50/60 Гц
  • питание пульта - 2хААА (в комплект не входят)
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • байонет - Bowens
  • материал корпуса и кронштейна-лиры - металл
  • отверстие для установки на шпигот - 5/8"
  • размеры - 37х20х16 см
  • вес - 3,33 кг

Комплектация

  • Осветитель FV200.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Рефлектор.
  • Кабель питания.
  • Защитный колпак.
  •  Краткое руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
Арт. DAN-5362
GreenBean SunLight PRO 200COB DMX светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Cветодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 200COB DMX.

Cветодиодный осветитель с цветовой температурой 5600 К. Мощность - 200 Вт, CRI > 98. Имеет плавную регулировку яркости 1-100%, управление по DMX512, малошумный вентилятор, LCD дисплей с подсветкой, металлический байонет Bowens. В комплекте поставки рефлектор и пульт ДУ. Вес - 2,1 кг.

-10 %32 270 ₽
29 040 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Брайан Даффи
Брайан Даффи
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.