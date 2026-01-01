Godox FV200 светодиодный осветитель с функцией вспышки

Описание

Прибор может использоваться как вспышка и источник постоянного света с 8 режимами световых спецэффектов для видеосъемки.

Небольшая по площади LED-матрица диаметром 30 мм под защитным стеклом формирует равномерное круглое световое пятно. Выдает световой поток в режиме постоянного и импульсного света с одинаково высоким уровнем цветопередачи (CRI> 96) и постоянной цветовой температурой 5600 ±200 К. Яркость в режиме вспышки в четыре раза превышает яркость светового пучка постоянного света.

В условиях хранения и транспортировки осветителя матрица закрывается защитным колпаком.

Функция высокоскоростной синхронизации HSS с 8 продолжительными импульсами в секунду и выходной мощностью 1/2 позволяет делать снимки с выдержкой 1/8000 с. В обычном режиме продолжительных импульсов более 10.

Выходная мощность отображается в виде простой или десятичной дроби и регулируется в диапазоне 1/8-1/1 (7.0-10.0). Яркость света моделирующей лампы регулируется в диапазоне от 5% до 100%.

В режиме источника постоянного света мощность регулируется плавно в диапазоне от 0% до 100% с шагом 1%.

Восемь встроенных световых режимов имитируют различные спецэффекты - 3 режима Flash (мигающий свет), 3 режима Storm (гроза), TV (телевизор), Broken bulb (мерцающая лампа).

Осветитель совместим со светоформирующими насадками с байонетом Bowens. В комплект входит стандартный рефлектор с текстурной серебристой внутренней поверхностью.

На задней поверхности осветителя находится панель управления с цифровым ЖК-дисплеем. Два регулятора, так же использующихся как кнопки, 4 кнопки переключения режимов, тумблер питания и синхроразъем. Там же на панели расположен сетевой разъем для крепления кабеля питания с длиной шнура 5 м. На контрастном черно-белом (белые символы на черном фоне) ЖК-дисплее размером 50х35 мм отображаются выбранные режимы и установленные значения.

Осветитель комплектуется пультом дистанционного управления, работающим на частоте 2,4 ГГц (16 групп и 32 канала). Пульт управления помогает на расстоянии регулировать мощность яркости светового потока и задавать световые спецэффекты в режиме постоянного источника света. Питание от двух батареек формата ААА (в комплект не входят).

Встроенная система беспроводного управления Godox X 2,4G в режиме вспышки дает возможность вести съемку с использованием пультов-радиосинхронизаторов серий XPro, X2 и XT32, которые приобретаются отдельно. Приемник Godox 2,4G (система X) совместим с камерами Canon, Nikon, Sony, Fuji, Panasonic, Olympus и Pentax.

Прочный эргономичный толстостенный корпус осветителя изготовлен из металла. Внутри корпуса располагаются электронные элементы управления и мощный малошумный вентилятор. Встроенный вентилятор, воздухозаборник и вентиляционные отверстия, находящиеся по всему периметру корпуса, обеспечивают эффективное теплоотведение, что особенно важно при длительной фото- или видеосъемки.

Корпус оборудован рукояткой для переноски устройства и регулирования угла наклона осветителя на стойке. По бокам корпуса прикреплен U-образный кронштейн-лира с плавной регулировкой угла наклона осветителя и фиксацией винтом с крупной ручкой. Внизу на корпусе предусмотрен металлический держатель зонта с металлическим винтом-фиксатором.

Кронштейн-лира может крепиться на стойку со стандартным адептером-шпиготом 5/8" в вертикальном или горизонтальном положении и фиксироваться винтом.

Характеристики: