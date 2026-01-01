Артикул: OLE-1617

Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Комплект гибких светодиодных осветителей с регулируемой цветовой температурой (от 3300К до 5600 К) размером 60×60 см, в комплект входит светоформирующие аксессуары и водонепроницаемая сумка для транспортировки и хранения. Питание от Li-ion аккумулятора (в комплект не входит) или от сети (адаптер в комплекте). Дистанционное управление с помощью пульта или приложения на смартфоне.