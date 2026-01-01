Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Характеристики:
|Мощность
|150 Вт
|Цветовая температура
|3300~5600 (±200) К
|Освещенность (1 м)
|4300 лк
|Индекс TLCI
|≥98
|Индекс CRI
|≥96
|Диапазон регулирования яркости
|10–100%
|Дистанция работы пульта
|до 30 м
|Дистанция работы через Bluetooth
|до 50 м
|Количество групп / каналов управления
|6 / 16
|Выходной разъем
|4 pin
|Питание
|батарея V-mount (приобретается отдельно)
сеть переменного тока (адаптер входит в комплект)
|Рабочая температура
|от -10 до 45°С
|Габаритные размеры
|60 х 60 см
|Масса
|3,9 кг