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-10 %
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки
Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Godox
Артикул: OLE-1617

Godox FL150S-K2 комплект светодиодных осветителей для видеосъемки

Комплект гибких светодиодных осветителей с регулируемой цветовой температурой (от 3300К до 5600 К) размером 60×60 см, в комплект входит светоформирующие аксессуары и водонепроницаемая сумка для транспортировки и хранения. Питание от Li-ion аккумулятора (в комплект не входит) или от сети (адаптер в комплекте). Дистанционное управление с помощью пульта или приложения на смартфоне. 

Описание

Характеристики:

Мощность150 Вт
Цветовая температура3300~5600 (±200) К
Освещенность (1 м)4300 лк
Индекс TLCI≥98
Индекс CRI≥96
Диапазон регулирования яркости10–100%
Дистанция работы пультадо 30 м
Дистанция работы через Bluetoothдо 50 м
Количество групп / каналов управления6 / 16
Выходной разъем4 pin
Питание
батарея V-mount (приобретается отдельно) 
сеть переменного тока (адаптер входит в комплект)
Рабочая температураот -10 до 45°С
Габаритные размеры60 х 60 см
Масса3,9 кг




Комплектация


  • Гибкий светодиодный осветитель – 2 шт
  • Питающий блок – 2 шт
  • Сетевой адаптер – 2 шт
  • Кабель – 2 шт
  • Складной держатель X-mount – 2 шт
  • Кронштейн для стойки наклонный – 2 шт
  • Пульт дистанционного управления RC-A5 – 1 шт
  • Строп крепления контроллера съемный – 2 шт
  • Софтбокс с сотами FL-SF6060 – 2 шт
  • Сумка для переноски и хранения

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