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Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель
Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель

Godox FL150S гибкий светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-3720

Гибкий светодиодный осветитель Godox FL150S.

Модель осветителя имеет бесступенчатое управление выходными параметрами и регулируемую яркость света от 10 до 100%. Цветовая температура - 3300-5600 К. Питание от литиевой батареи V-mount (батарея продается отдельно) и источника питания постоянного тока. Размер - 60х60 см. Вес - 3,9 кг.

Описание

Гибкие светодиодные светильники, предназначенные для освещения репортажей, кинопроизводства, видеосъемки за пределами студии, съемки натюрмортов, портретов и множества других задач. Они производят высококачественный свет с регулируемой яркостью и обеспечивают легкое переключение цветовой температуры от 3300 К (лампа накаливания) до 5600 К (дневной свет).

Имеется возможность управления с помощью беспроводного пульта дистанционного управления и мобильного приложения. Прилагаемый пульт ДУ работает на частоте 433 МГц и позволяет использовать 6 каналов и 16 групп.
Для работы через смартфон потребуется мобильное приложение GodoxPhoto которое можно найти в магазинах App Store (Apple) и Play Market (Android).

Для быстрой и легкой установки используется складной держатель X-mount (в комплекте), а для удобства транспортировки и хранения осветитель поставляется в удобной фирменной сумке.

Характеристики:

  • мощность - 150 Вт    
  • цветовая температура - 3300–5600 (±200 K)
  • освещенность (1м) - <4300 лк       
  • индекс TLCI - ≥98
  • индекс CRI - ≥96
  • Диапазон регулировки яркости - 10-100 проц.
  • количество каналов - 16
  • количество групп - 6 (A, B, C, D, E, F)
  • дистанция работы пульта - <30 м
  • дистанция работы через Bluetooth - <50 м
  • выходной разъем - 4 pin
  • размер - 60х60 см       
  • вес - 3,9 кг

Комплектация

  • Гибкий светодиодный осветитель.
  • Питающий блок.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель.
  • Складной держатель X-mount.
  • Кронштейн.
  • RC-A5 пульт управления.
  • Крепеж.
  • Сумка.

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