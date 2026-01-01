FST SFL-60RGB светодиодная панель.

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению , царапинам и высоким нагрузкам. Режим RGB позволит регулировать Тон (Hue) и Насыщенность ( Saturation) для получения практически любого цвета освещения! Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5W и RGB -диоды 1,5W с минимальной теплоотдачей. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. В комплекте есть рассеивающая панель для того ,чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока.
Благодаря тому ,что в панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, Вы можете использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.
Панель можно закрепить на стойке ,а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения.
Есть возможность подключения панели к сети DMX.
Характеристики :
- мощность - 60W
- светодиоды - сверхъяркие SMD, 0,5W / RGB 1,5W
- световой поток - 6000 Lm
- индекс цветопередачи - CRI / TLCI 95+
- цветовая температура - 3200K-5600K регулировка цветового диапазона: 0 - 360
- диапазон регулировки мощности - от 10% до 100%
- Срок службы светодиодов - 50000 часов.
- питание - DC 13-15V, два разъема для батарей Sony NP-F
- AC-адаптер 15V, 4A
- материал - алюминиевый сплав
- порты подключения - DMX
- Дистанционное управление - 2,4 Ггц, 99 каналов , 50 м.