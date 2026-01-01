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FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель
FST SFL-60RGB светодиодная панель

FST SFL-60RGB светодиодная панель

FST
Артикул: DAN-7908

FST SFL-60RGB светодиодная панель.

Идеальный источник света для фото и видео, а также в кино- и телевизионном вещании. Возможность использования: в помещении, на открытом воздухе. Мощность 60 Вт, индекс цветопередачи CRI / TLCI 95+. Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5 Вт и  RGB -диоды 1,5Вт с минимальной теплоотдачей.

Описание

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению , царапинам и высоким нагрузкам. Режим RGB позволит регулировать Тон (Hue) и Насыщенность ( Saturation) для получения практически любого цвета освещения! Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5W и  RGB -диоды 1,5W с минимальной теплоотдачей. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. В комплекте есть рассеивающая панель для того ,чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока.


      Благодаря тому ,что в панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, Вы можете использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.


     Панель можно закрепить на стойке ,а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения.


     Есть возможность подключения панели к сети DMX.

Характеристики :

  • мощность - 60W
  • светодиоды - сверхъяркие SMD, 0,5W / RGB 1,5W
  • световой поток - 6000 Lm
  • индекс цветопередачи - CRI / TLCI 95+
  • цветовая температура -  3200K-5600K регулировка цветового диапазона: 0 - 360
  • диапазон регулировки мощности -  от 10% до 100%
  • Срок службы светодиодов - 50000 часов.
  • питание - DC 13-15V, два разъема для батарей Sony NP-F
  • AC-адаптер 15V, 4A
  • материал - алюминиевый сплав
  • порты подключения - DMX
  • Дистанционное управление -  2,4 Ггц, 99 каналов , 50 м.

Комплектация

  • светодиодная панель
  • ручка-держатель
  • шторки
  • рассеивающая панель
  • пульт дистанционного управления
  • сетевой адаптер
  • кабель подключения к сети DMX

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