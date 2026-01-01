FST SFL-60RGB светодиодная панель.

Описание

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению , царапинам и высоким нагрузкам. Режим RGB позволит регулировать Тон (Hue) и Насыщенность ( Saturation) для получения практически любого цвета освещения! Новые сверхъяркие SMD-светодиоды 0,5W и RGB -диоды 1,5W с минимальной теплоотдачей. В верхней и нижней части задней панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. В комплекте есть рассеивающая панель для того ,чтобы сделать свет более мягким, а также шторки для регулирования угла светового потока.



Благодаря тому ,что в панели предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов, Вы можете использовать её как в помещении, так и на открытом воздухе и не зависеть от размещения и наличия розеток. Интуитивно простое управление сделает работу с источником легкой и удобной.



Панель можно закрепить на стойке ,а также, используя специальную ручку-держатель, которая идет в комплекте, держать в свободной руке, изменяя характер и угол освещения.



Есть возможность подключения панели к сети DMX.

Характеристики :