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FST PL-3000RGB cветодиодная панель
FST PL-3000RGB cветодиодная панель
FST PL-3000RGB cветодиодная панель
FST PL-3000RGB cветодиодная панель
FST PL-3000RGB cветодиодная панель
FST PL-3000RGB cветодиодная панель
FST PL-3000RGB cветодиодная панель

FST PL-3000RGB cветодиодная панель

FST
Артикул: DAN-5507

Светодиодная панель FST PL-3000RGB.

Светодиодный осветитель мощностью 300 Вт, с режимом RGB и возможностью регулировки цветовой температуры от 2800 до 9900 K. Показатель CRI/TLCI - 95. Размер - 68х33х14 см, вес - 9 кг.

Описание

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. По всему корпусу панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. Также есть активное охлаждение с отключаемым вентилятором.

Осветитель имеет 12 световых эффектов: полицейская машина, молния, огонь, пульсация, цветовая погоня, автоматический цикл, свечи, фейерверк, папарацци, клубное освещение, стробоскоп, облака.

На задней панели прибора расположен информативный дисплей, показывающий точные характеристики светового потока в система RGB. Предусмотрена возможность работы через приложение и подключение к сети DMX.

Питание осуществляется как от сети, так и от батарейных аккумуляторов.

В комплекте идет пульт дистанционного управления для изменения основных параметров, таких как цветовая температура, цвет RGB, мощность, насыщенность, настройка канала и группы и т.д.
также в комплект входит рассеиватель, крепление на студийные стойки и кофр для хранения и переноски.

Характеристики:

  • мощность - 300 Вт                                   
  • световой поток - 30000 лм
  • цветовая температура - 2800-9900 К
  • показатель CRI  - 95 
  • показатель TLCI - 95
  • режим управления - панель управления на корпусе устройства,  ПДУ,  DMX, приложение для смартфона
  • питание - AC: 110-220V,  DC : 26V
  • аккумуляторы - V-Mount (приобретаются отдельно)
  • размер - 68х33х14см
  • вес - 9 кг

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