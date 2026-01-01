FST PL-3000RGB cветодиодная панель

Описание

Корпус панели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, отличающегося легкостью, прочностью, устойчивостью к коррозии, трению, царапинам и высоким нагрузкам. По всему корпусу панели размещены вентиляционные отверстия для пассивного теплоотведения. Также есть активное охлаждение с отключаемым вентилятором.



Осветитель имеет 12 световых эффектов: полицейская машина, молния, огонь, пульсация, цветовая погоня, автоматический цикл, свечи, фейерверк, папарацци, клубное освещение, стробоскоп, облака.



На задней панели прибора расположен информативный дисплей, показывающий точные характеристики светового потока в система RGB. Предусмотрена возможность работы через приложение и подключение к сети DMX.



Питание осуществляется как от сети, так и от батарейных аккумуляторов.



В комплекте идет пульт дистанционного управления для изменения основных параметров, таких как цветовая температура, цвет RGB, мощность, насыщенность, настройка канала и группы и т.д.

также в комплект входит рассеиватель, крепление на студийные стойки и кофр для хранения и переноски.

Характеристики: