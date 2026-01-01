FST EF-150B PRO светодиодный осветитель

Описание

Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 120х2 W. Светодиод обладает минимальным тепловыделением. Тип охлаждения моноблока принудительный. Встроен малошумный вентилятор.



Благодаря использованию алюминиевого корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию.

Байонет Bowens? которым оснащен осветитель, позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок, а, благодаря тому, что в приборе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов (V-Mount), его можно использовать и в помещении, и на выездной съемке, не зависеть от размещения и наличия розеток.

На задней панели прибора расположен светодиодный дисплей, отображающий текущие параметры.

Характеристики: