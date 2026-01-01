FST EF-150B PRO светодиодный осветитель

Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.
Источником света служит светодиод мощностью 120х2 W. Светодиод обладает минимальным тепловыделением. Тип охлаждения моноблока принудительный. Встроен малошумный вентилятор.
Благодаря использованию алюминиевого корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию.
Байонет Bowens? которым оснащен осветитель, позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок, а, благодаря тому, что в приборе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов (V-Mount), его можно использовать и в помещении, и на выездной съемке, не зависеть от размещения и наличия розеток.
На задней панели прибора расположен светодиодный дисплей, отображающий текущие параметры.
Характеристики:
- световой поток - 12000 Лм
- цветовая температура - 3200-5600 K
- мощность - 120х2 Вт
- CRI - >93+
- регулировка яркости - 10-100%
- байонет - Bowens
- система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
- дистанционное управление - 99 каналов, 2,4 Ггц, до 50 м.