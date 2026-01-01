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FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель
FST EF-150B PRO светодиодный осветитель

FST EF-150B PRO светодиодный осветитель

FST
Артикул: DAN-4726

Светодиодный осветитель FST EF-150B PRO.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность 120х2 W. Цветовая температура регулируется от 3200 до 5600 K. Моноблок имеет LCD-дисплей, может работать от сети и от аккумуляторов. В комплекте пульт дистанционного управления, стандартный рефлектор и рассеиватель.

Описание

Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 120х2 W. Светодиод обладает минимальным тепловыделением. Тип охлаждения моноблока принудительный. Встроен малошумный вентилятор.

Благодаря использованию алюминиевого корпуса осветитель устойчив к механическому воздействию. 

Байонет Bowens? которым оснащен осветитель, позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок, а, благодаря тому, что в приборе предусмотрена возможность работы как от сети, так и от батарейных аккумуляторов (V-Mount), его можно использовать и в помещении, и на выездной съемке, не зависеть от размещения и наличия розеток.

На задней панели прибора расположен светодиодный дисплей, отображающий текущие параметры.

Характеристики:

  • световой поток - 12000 Лм
  • цветовая температура - 3200-5600 K
  • мощность - 120х2 Вт
  • CRI - >93+
  • регулировка яркости - 10-100%
  • байонет - Bowens
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • дистанционное управление - 99 каналов, 2,4 Ггц, до 50 м.

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