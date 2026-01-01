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Dedolight DLOBML-BI-DPOB1A Ledzilla светодиодный bi-color осветитель с ассиметричной насадкой
Dedolight DLOBML-BI-DPOB1A Ledzilla светодиодный bi-color осветитель с ассиметричной насадкой
Dedolight DLOBML-BI-DPOB1A Ledzilla светодиодный bi-color осветитель с ассиметричной насадкой

Dedolight DLOBML-BI-DPOB1A Ledzilla светодиодный bi-color осветитель с ассиметричной насадкой

Dedolight
Артикул: OLE-3301

Накамерный светодиодный осветитель с асферической оптикой и регулируемым фокусным расстоянием. Мощность 8 Вт. Цветовая температура 2700К-6500К, регулировка яркости 0%-100%. Пассивное бесшумное охлаждение. Крепление  горячий башмак или резьба 1/4". Для съемок на небольших дистанциях предусмотрен диффузионный фильтр, уменьшающий интенсивность и смягчяющий световой поток. Оснащен шторками.

Описание

Характеристики:

  • Углы фокуса (диапазон): 4 - 56°
  • Диапазон диммирования: 0-100%
  • Мощность: 8 Вт
  • Цветовая температура 2700K до 6500K
  • Размеры 22x23x8 мм
  • Вес 380 г

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