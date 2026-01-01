Dedolight DLOBML-BI-DPOB1A Ledzilla светодиодный bi-color осветитель с ассиметричной насадкой

Характеристики:
- Углы фокуса (диапазон): 4 - 56°
- Диапазон диммирования: 0-100%
- Мощность: 8 Вт
- Цветовая температура 2700K до 6500K
- Размеры 22x23x8 мм
- Вес 380 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Накамерный светодиодный осветитель с асферической оптикой и регулируемым фокусным расстоянием. Мощность 8 Вт. Цветовая температура 2700К-6500К, регулировка яркости 0%-100%. Пассивное бесшумное охлаждение. Крепление горячий башмак или резьба 1/4". Для съемок на небольших дистанциях предусмотрен диффузионный фильтр, уменьшающий интенсивность и смягчяющий световой поток. Оснащен шторками.
Характеристики:
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