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Dedolight DLEDRAMAS-D-PO SMALL светодиодная панель

Dedolight DLEDRAMAS-D-PO SMALL светодиодная панель

Dedolight
Артикул: NVF-8354

Dedolight DLEDRAMAS-D-PO SMALL – светодиодная осветительная панель Small, размер – 40х40 см. Версия D, дневной свет, цветовая температура 5600 К. Светильник является идеальным решением для студийного освещения. Данный прибор работает с кабелем AC (pole operated).

Описание

Dedolight DLEDRAMAS-D-PO SMALL светодиодная панель

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