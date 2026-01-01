Dedolight DLEDRAMAS-D-PO SMALL светодиодная панель

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLEDRAMAS-D-PO SMALL – светодиодная осветительная панель Small, размер – 40х40 см. Версия D, дневной свет, цветовая температура 5600 К. Светильник является идеальным решением для студийного освещения. Данный прибор работает с кабелем AC (pole operated).
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