Dedolight DLEDRAMAS-BI SMALL светодиодная панель

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLEDRAMAS-BI SMALL – светодиодная осветительная панель Small, размер – 40х40 см. Версия Bicolor, цветовая температура изменяется от 3200 К до 5500 К. Светильник является идеальным решением для студийного освещения.
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