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Dedolight DLED3-D TURBO LED светодиодный осветительный прибор дневного света 40 Вт

Dedolight DLED3-D TURBO LED светодиодный осветительный прибор дневного света 40 Вт

Dedolight
Артикул: NVF-8277

Dedolight DLED3-D TURBO LED – светодиодный осветительный прибор мощностью 40 Вт. Версия D моноколор имеет интегрированную электронику. Прибор оборудован двухлинзовой оптической системой dedolight. Цветовая температура 5500К. Используется стандартное крепление на штатив (16 мм). Вес, кг – 0,8.

Описание

Dedolight DLED3-D TURBO LED – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобен для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на штативе, для чего оснащен стандартным 16 миллиметровым креплением.

Световая мощность по традиционной шкале измерений соответствует 40 ваттам, но более точная эффективность освещения, с учетом фокусировки луча, указана в фотометрической таблице. Максимальный эффект достигается на расстоянии 1 метра, но оптимальная дальность работы – до 5 метров.

Характеристики:

  • тип светильника – светодиодный
  • тип лампы – LED
  • потребляемая мощность – 40В
  • интенсивность фокуса – 3/4 оборота фокусного кольца
  • интенсивность фокуса, град. – 5-50
  • крепление – 16 мм
  • цветовая температура – 5500К
  • класс защиты – класс III, SELV, IP20
  • вес, кг – 0,8

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