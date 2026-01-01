Dedolight DLED3-BI TURBO LED светодиодный осветительный прибор 40 Вт

Описание

Dedolight DLED3-BI TURBO LED – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобен для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на штативе, для чего оснащен стандартным 16 миллиметровым креплением.

Световая мощность по традиционной шкале измерений соответствует 40 ваттам, но более точная эффективность освещения, с учетом фокусировки луча, указана в фотометрической таблице. Максимальный эффект достигается на расстоянии 1 метра, но оптимальная дальность работы – до 5 метров.

Характеристики: