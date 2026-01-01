Dedolight DLED2YHSM-D светодиодный осветительный прибор дневного света 20 Вт

DLED2YHSM-D – многофункциональный, универсальный малогабаритный светильник, удобный для освещения интервью, документальной съемки, для различных акцентов и спецэффектов, а также в комбинации со световыми панелями. Он предназначен для работы на камере, для чего оснащен стандартным креплением горячий башмак.
Характеристики:
- тип светильника – светодиодный
- тип лампы – LED
- потребляемая мощность – 20В
- интенсивность фокуса, град. – 5-50
- крепление – горячий башмак
- цветовая температура – 5500К
- класс защиты – класс III
- размер, см – 14,9х7,9х14,2
- вес, кг – 0,8