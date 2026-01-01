Артикул: NVF-8265

Dedolight DLED12-D-PO-DMX – светодиодный прибор дневного света с DMX модулем. Является самым большим осветителем в линейке фокусируемых светодиодных приборов Dedolight. Он оснащен активной системой охлаждения Heatpipe-cooling представленной двумя независимыми вентиляторами. Данная модель оснащена специальными регуляторами для удобного управления шестом в случае недоступного управления вручную, высокого расположения прибора (шест в комплект не входит).

Оборудован асферической оптической системой Dedolight для большего диапазона фокусировки, чистого светового конуса и равномерного распределения цвета внутри луча.

Модель D в отличии от Т имеет дневной ("холодный") свет с температурой цвета 5500К.