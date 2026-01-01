images
Dedolight DLED12-BI-PO-DMX светодиодный прибор с DMX модулем

Dedolight DLED12-BI-PO-DMX светодиодный прибор с DMX модулем

Dedolight
Артикул: NVF-8263

Dedolight DLED12-BI-PO-DMX светодиодный прибор с DMX модулем.

Цветовая температура 3200-5600 К. Диммирование 0-100% без изменения цветовой температуры. Запатентованная оптическая система Dedolight. Высокая светоотдача. Диапазон фокусировки 8-65 градусов. Комплектуется балластом с диммером. Предусмотрен дополнительный регулятор для управления шестом. Активная, но в то же время, бесшумная система охлаждения.

Описание

Dedolight DLED12-BI-PO-DMX светодиодный прибор с DMX модулем

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.