Артикул: NVF-8263

Dedolight DLED12-BI-PO-DMX светодиодный прибор с DMX модулем.

Цветовая температура 3200-5600 К. Диммирование 0-100% без изменения цветовой температуры. Запатентованная оптическая система Dedolight. Высокая светоотдача. Диапазон фокусировки 8-65 градусов. Комплектуется балластом с диммером. Предусмотрен дополнительный регулятор для управления шестом. Активная, но в то же время, бесшумная система охлаждения.