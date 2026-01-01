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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Dedolight DLED12-BI-PO-DMX светодиодный прибор с DMX модулем.
Цветовая температура 3200-5600 К. Диммирование 0-100% без изменения цветовой температуры. Запатентованная оптическая система Dedolight. Высокая светоотдача. Диапазон фокусировки 8-65 градусов. Комплектуется балластом с диммером. Предусмотрен дополнительный регулятор для управления шестом. Активная, но в то же время, бесшумная система охлаждения.
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