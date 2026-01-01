Dedolight DCOLM мультиколорная светодиодная панель

Артикул: OLE-3283

Светодиодная RGB панель включает в себя режим RGB, дневной свет (белый) и вольфрам. Каждый цвет можно настроить индивидуально. Встроенные световые эффекты, регулировка яркости. Питание - встроенный источник питания от сети переменного и постоянного тока

