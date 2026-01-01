Dedolight DCOLM мультиколорная светодиодная панель

Характеристики:
- Освещенность при 5600К - 9738 лк (1 м), 1087 лк (3 м)
- Освещенность при 3200 К - 8415 лк (1 м), 935 лк (3 м)
- Регулировка яркости - 0% - 100%
- Размер 830 x 450 x 200 мм
- Вес 10 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодная RGB панель включает в себя режим RGB, дневной свет (белый) и вольфрам. Каждый цвет можно настроить индивидуально. Встроенные световые эффекты, регулировка яркости. Питание - встроенный источник питания от сети переменного и постоянного тока
Характеристики:
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