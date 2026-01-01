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Aputure Nova P600C осветитель
Aputure Nova P600C осветитель
Aputure Nova P600C осветитель
Aputure Nova P600C осветитель
Aputure Nova P600C осветитель

Aputure Nova P600C осветитель

Aputure
Артикул: MTG-0479

Aputure Nova P600C осветитель. 

 Aputure Nova P600C Kit - мощная светодиодная панель, которая имеет сразу четыре независимых RGB зоны. Осветитель является самой мощной панелью 2х1 на рынке. Целых 600 Вт с высоким показателем цветопередачи гарантируют самые натуральные цвета в кадре. Цветовая температура регулируется от 2000 до 10000К.

Описание

Пульт с дисплеем на быстросъёмном креплении можно подключить к панели при помощи 3м кабеля и управлять дистанционно. Эта особенность позволяет закрепить осветитель высоко, без потери контроля над устройством. Приятным нововведением стал съёмный блок контроля. При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

Устройство имеет 19 встроенных эффектов, а также возможность сохранять до 4 прессетов на быстрых клавишах для создания художественного освещения на видео. Цветовая температура регулируется от 2000 до 10000К.

Характеристики: 

  • Бренд Aputure
  • Вид осветителя LED-панель
  • Мощность (макс) 600 Вт
  • Цветовая температура 2000 — 10000К
  • RGB режим Да
  • CRI 95
  • Код товара Nova P600C Kit + софтбокс
  • Питание сетевой адаптер
  • Крепление 1 1/8″

Комплектация

  • Осветитель
  • блок управления
  • кабель питания Neutrik powerCON (6м)
  • кабель 5-Pin XLR (3м)
  • крепление

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