Aputure Nova P600C Kit осветитель. 

Описание

Пульт с дисплеем на быстросъёмном креплении можно подключить к панели при помощи 3м кабеля и управлять дистанционно. Эта особенность позволяет закрепить осветитель высоко, без потери контроля над устройством. Приятным нововведением стал съёмный блок контроля. При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

Устройство имеет 19 встроенных эффектов, а также возможность сохранять до 4 прессетов на быстрых клавишах для создания художественного освещения на видео. Цветовая температура регулируется от 2000 до 10000К.

Характеристики: