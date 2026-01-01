images
images
images
images
images
images
images
images
images
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount
Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount

Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount

Aputure
Артикул: MTG-0486

Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount.

Студийный моноблок мощностью 600 Вт имеет байонет Bowens, что позволяет подобрать насадки из огромного количества вариантов. Цветовая температура настраивается в широком диапазоне от 2300 до 10000 K. 

Описание

600c Pro имеет встроенные сценарии освещения, что позволит создать необычный художественный эффект на видео. Вы сможете включить режим папарацци, фейерверка, мерцания телевизора, грозы и прочие. Кроме того, предусмотрено 4 варианта кривой затемнения для получения уникального освещения. Мощность луча можно менять с точностью до 0%, а значит вы сможете очень тонко настроить необходимую яркость.

Конструкция осветителя и кабели защищены от погодных условий и не боятся брызг воды. Идеальное решение для съёмки вне студии.

Предусмотрена возможность регулировки мерцания диодов вплоть до +2000Hz, что даст возможность избавиться от полос и мигания при записи видео с большим fps.

Моноблоком можно управлять через фирменное приложение Sidus link на смартфонах iOs и Android. Устройство поддерживаем связь на расстоянии 80 - 400 метров в зависимости от пространства.

Имеет возможность установки аккумулятора типа V-mount для автономной работы. Блок питания и контроля с LED дисплеем можно повесить на стойку, либо отнести к пульту, благодаря длинному защищенному кабелю. Вы сможете закрепить моноблок высоко, но при этом иметь полный контроль над его работой. 

Характеристики: 

  • Вид осветителя : моноблок
  • Байонет насадки : Bowens
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 600 Вт
  • Цветовая температура : 2300 — 10000
  • RGB режим : Да
  • Световой поток : 35686 лм
  • TLCI : 98
  • CRI : 95
  • CQS : 96
  • SSI : 56
  • SSI (Tungsten) : 85
  • Угол светового потока : 93 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Candle, Strobe, Explosion, Welding/Electric Soldering, Color chase
  • Питание : встроенный аккумулятор, V-mount х2
  • Вход : 100~240 В, 50/60 Гц
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
  • Крепление : 1 1/8″
  • Габариты : 453 × 267 × 150 мм
  • Вес без упаковки : 5860 г
  • Материал : сплав магния

Комплектация

  • осветитель
  • защитная крышка
  • блок управления
  • крепление - зажим на стойку
  • отражатель
  • сетевой кабель Neutrik® powerCON 6м
  • кабель подключения к блоку 7.5м
  • сумка - чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.