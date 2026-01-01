Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount.

600c Pro имеет встроенные сценарии освещения, что позволит создать необычный художественный эффект на видео. Вы сможете включить режим папарацци, фейерверка, мерцания телевизора, грозы и прочие. Кроме того, предусмотрено 4 варианта кривой затемнения для получения уникального освещения. Мощность луча можно менять с точностью до 0%, а значит вы сможете очень тонко настроить необходимую яркость.
Конструкция осветителя и кабели защищены от погодных условий и не боятся брызг воды. Идеальное решение для съёмки вне студии.
Предусмотрена возможность регулировки мерцания диодов вплоть до +2000Hz, что даст возможность избавиться от полос и мигания при записи видео с большим fps.
Моноблоком можно управлять через фирменное приложение Sidus link на смартфонах iOs и Android. Устройство поддерживаем связь на расстоянии 80 - 400 метров в зависимости от пространства.
Имеет возможность установки аккумулятора типа V-mount для автономной работы. Блок питания и контроля с LED дисплеем можно повесить на стойку, либо отнести к пульту, благодаря длинному защищенному кабелю. Вы сможете закрепить моноблок высоко, но при этом иметь полный контроль над его работой.
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Байонет насадки : Bowens
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 600 Вт
- Цветовая температура : 2300 — 10000
- RGB режим : Да
- Световой поток : 35686 лм
- TLCI : 98
- CRI : 95
- CQS : 96
- SSI : 56
- SSI (Tungsten) : 85
- Угол светового потока : 93 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Party, Cop car/Police, Candle, Strobe, Explosion, Welding/Electric Soldering, Color chase
- Питание : встроенный аккумулятор, V-mount х2
- Вход : 100~240 В, 50/60 Гц
- Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
- Крепление : 1 1/8″
- Габариты : 453 × 267 × 150 мм
- Вес без упаковки : 5860 г
- Материал : сплав магния