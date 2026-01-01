Aputure LS 600c Pro осветитель V-mount.

Описание

600c Pro имеет встроенные сценарии освещения, что позволит создать необычный художественный эффект на видео. Вы сможете включить режим папарацци, фейерверка, мерцания телевизора, грозы и прочие. Кроме того, предусмотрено 4 варианта кривой затемнения для получения уникального освещения. Мощность луча можно менять с точностью до 0%, а значит вы сможете очень тонко настроить необходимую яркость.

Конструкция осветителя и кабели защищены от погодных условий и не боятся брызг воды. Идеальное решение для съёмки вне студии.

Предусмотрена возможность регулировки мерцания диодов вплоть до +2000Hz, что даст возможность избавиться от полос и мигания при записи видео с большим fps.

Моноблоком можно управлять через фирменное приложение Sidus link на смартфонах iOs и Android. Устройство поддерживаем связь на расстоянии 80 - 400 метров в зависимости от пространства.

Имеет возможность установки аккумулятора типа V-mount для автономной работы. Блок питания и контроля с LED дисплеем можно повесить на стойку, либо отнести к пульту, благодаря длинному защищенному кабелю. Вы сможете закрепить моноблок высоко, но при этом иметь полный контроль над его работой.

Характеристики: