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Aputure LS 1200d Pro осветитель
Aputure LS 1200d Pro осветитель
Aputure LS 1200d Pro осветитель
Aputure LS 1200d Pro осветитель
Aputure LS 1200d Pro осветитель
Aputure LS 1200d Pro осветитель
Aputure LS 1200d Pro осветитель
Aputure LS 1200d Pro осветитель

Aputure LS 1200d Pro осветитель

Aputure
Артикул: MTG-0480

Aputure LS 1200d Pro осветитель.  

Мощный студийный моноблок на целых 1200 Вт и способен выдать 83,100+ Люкс на расстоянии 3 метров. Имеет высокий показатели цветопередачи и имеет фиксированную цветовую температуру в 5600К. 8 встроенных FX режимов помогут при съёмке видео. Байонет Bowens. 

Описание

В мобильном приложении Sidus Link модно дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов. Устройство имеет 8 встроенных FX режимов.

Блок управления и питания получил обновленную конструкцию, что позволило уменьшить его габариты и сделать более удобным для работы. На нём присутствуют органы управления, а также порты для подключения кабеля и DMX синхронизации.

LS 1200d приспособлен для работы под открытым небом. Осветитель отлично себя чувствует даже под дождем, а все порты защищены резиновыми крышками. Устройство устанавливается на усиленные стойки с креплением 1 1/8"

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
  • Мощность (макс) : 1200 Вт
  • Цветовая температура : 5600 K
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 95
  • CRI : 95
  • CQS : 96
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion
  • Питание : сетевой адаптер
  • Вход : 96В
  • Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
  • Имеет крепление : 1 1/8″
  • Габариты : 332.3 × 331.2 × 543.5 мм
  • Вес без упаковки : 14750 гр
  • Байонет насадки : Bowens
  • Длина кабеля : 7500 мм

Комплектация

  • осветитель
  • блок управления
  • отражатель Narrow (15°)
  • отражатель Medium (30°)
  • отражатель Wide (45°)
  • кабель головной
  • сетевой кабель Neutrik AC
  • крепление
  • кейс
  • кейс для отражателя

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