Aputure LS 1200d Pro осветитель.  

Описание

В мобильном приложении Sidus Link модно дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов. Устройство имеет 8 встроенных FX режимов.

Блок управления и питания получил обновленную конструкцию, что позволило уменьшить его габариты и сделать более удобным для работы. На нём присутствуют органы управления, а также порты для подключения кабеля и DMX синхронизации.

LS 1200d приспособлен для работы под открытым небом. Осветитель отлично себя чувствует даже под дождем, а все порты защищены резиновыми крышками. Устройство устанавливается на усиленные стойки с креплением 1 1/8"

Характеристики: