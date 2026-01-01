Aputure LS 1200d Pro осветитель.  

В мобильном приложении Sidus Link модно дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов. Устройство имеет 8 встроенных FX режимов.
Блок управления и питания получил обновленную конструкцию, что позволило уменьшить его габариты и сделать более удобным для работы. На нём присутствуют органы управления, а также порты для подключения кабеля и DMX синхронизации.
LS 1200d приспособлен для работы под открытым небом. Осветитель отлично себя чувствует даже под дождем, а все порты защищены резиновыми крышками. Устройство устанавливается на усиленные стойки с креплением 1 1/8"
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Особенности конструкции : встроенный дисплей, активное охлаждение
- Мощность (макс) : 1200 Вт
- Цветовая температура : 5600 K
- RGB режим : Нет
- TLCI : 95
- CRI : 95
- CQS : 96
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion
- Питание : сетевой адаптер
- Вход : 96В
- Дополнительные функции : управление через приложение, DMX синхронизация
- Имеет крепление : 1 1/8″
- Габариты : 332.3 × 331.2 × 543.5 мм
- Вес без упаковки : 14750 гр
- Байонет насадки : Bowens
- Длина кабеля : 7500 мм