Aputure Light Storm LS 600X Pro V-mount kit светодиодный осветитель 2700-6500K

Характеристики:
- Мощность (макс): 600 Вт
- Светодиоды: 1 шт
- Цветовая температура: 2700 — 6500 К
- TLCI: 98
- CRI: 96
- Уровень освещения: при 2700К: 36500 люкс на 1 метр, при 6500К: 55300 люкс на 1 метр.
- Регулировка яркости: от 0 до 100%
- Угол светового потока: 105 °
- FX режимы: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion
- Байонет насадки: Bowens
- Питание: сетевой адаптер, V-mount
- Имеет крепление: 5/8"
- Вход: 100~240В, 50/60Гц
- Дополнительные функции: дистанционное управление, управление через приложение, подзарядка аккумуляторов
- Группы: 4
- Каналы: 3
- Температурный диапазон использования: -20°/45°C
- Габариты: 308 × 156 × 150 мм
- Вес без упаковки: 4640 г