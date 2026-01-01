Aputure Light Storm LS 600X Pro V-mount kit светодиодный осветитель 2700-6500K

Артикул: OLE-2565

Мощный LED моноблок постоянного освещения для фотостудий и видеосъемок. Мощность 600 Вт, цветовая температура 2700-6500 К, 9 предустановленных световых эффектов. Байонет Bowens. Водонепроницаемая конструкция осветителя позволяет его использовать даже под дождем и снегом (рабочая температура от -20°C до +45°C).