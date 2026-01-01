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Aputure Light Storm LS 600X Pro V-mount kit светодиодный осветитель 2700-6500K
Aputure Light Storm LS 600X Pro V-mount kit светодиодный осветитель 2700-6500K
Aputure Light Storm LS 600X Pro V-mount kit светодиодный осветитель 2700-6500K

Aputure Light Storm LS 600X Pro V-mount kit светодиодный осветитель 2700-6500K

Aputure
Артикул: OLE-2565

Мощный LED моноблок постоянного освещения для фотостудий и видеосъемок. Мощность 600 Вт, цветовая температура 2700-6500 К, 9 предустановленных световых эффектов. Байонет Bowens. Водонепроницаемая конструкция осветителя позволяет его использовать даже под дождем и снегом (рабочая температура от -20°C до +45°C).

Описание

Характеристики:

  • Мощность (макс): 600 Вт
  • Светодиоды: 1 шт
  • Цветовая температура: 2700 — 6500 К
  • TLCI: 98
  • CRI: 96
  • Уровень освещения: при 2700К: 36500 люкс на 1 метр, при 6500К: 55300 люкс на 1 метр.
  • Регулировка яркости: от 0 до 100%
  • Угол светового потока: 105 °
  • FX режимы: Paparazzi, Fireworks, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Strobe, Explosion
  • Байонет насадки: Bowens
  • Питание: сетевой адаптер, V-mount
  • Имеет крепление: 5/8"
  • Вход: 100~240В, 50/60Гц
  • Дополнительные функции: дистанционное управление, управление через приложение, подзарядка аккумуляторов
  • Группы: 4
  • Каналы: 3
  • Температурный диапазон использования: -20°/45°C
  • Габариты: 308 × 156 × 150 мм
  • Вес без упаковки: 4640 г

Комплектация

  • осветитель
  • защитная крышка
  • блок управления
  • крепление - зажим на стойку
  • отражатель
  • пульт
  • кабель питания (6м)
  • кабель подключения к блоку (3м)
  • сумка - чехол

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