images
images
images
images
images
images
Aputure HR672C LED-осветитель 3200-5500K
Артикул: DAN-6872

Осветитель Aputure HR672C 3200-5500K LED.

Светодиодная панель bi-color, мощностью 45 Вт, имеет 672 светодиода, цветовую температуру от 3200 до 5500 К, CRI - 95+, плавное регулирование яркости 0–100%, угол освещения - 75 градусов, дистанционное управление с пульта. Питание осуществляется от аккумуляторов Sony L-серии (NP-F) или через адаптер переменного тока 15 В, 4 А. Размер - 238x190x32 мм. Вес - 585 г.


Описание

В осветителе используются сверхъяркие светодиоды. Светильник обладает высоким индексом цветопередачи (CRI - 95+), плавным регулированием яркости от 0 до 100%. Все это обеспечивают 672 сверхъярких светодиода. 

Настройки и регулировка яркости осуществляется вручную (регулятором на корпусе осветителя) и с помощью пульта дистанционного управления. Радиус действия пульта - 100 метров. На пульте можно программировать управление до 4 групп осветителей и создавать 3 канала для отдельных приборов.

Информация по заряду аккумулятора и уровню яркости выводится на небольшой дисплей на задней панели.

Работать с осветителем не только в студии, но и на выезде позволяет возможность использовать для его питания как сеть, так и батареи типа NP-F (2 аккумулятора F970 в комплекте).

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 45 Вт
  • кол-во светодиодов - 672
  • цветовая температура - от 3200 до 5500 К
  • индекс CRI - 95+
  • регулировка яркости - от 0 до 100%, плавная
  • угол освещения - 75 град.
  • дисплей - есть
  • питание осветителя - через адаптер (входит в комплект) или батареи типа NP-F (входят в комплект)
  • тип крепления - 1/4"
  • размер (с лирой) - 238x190x32 мм
  • вес (с лирой) - 585 г

