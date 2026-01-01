Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей

ветом и другими параметрами можно управлять как с помощью кнопок и рукояток на корпусе прибора, так и с помощью мобильного приложения Sidus Link, которое работает по Bluetooth. Несколько приборов формируют между собой сеть Sidus Mesh, поэтому проблемы с соединением не возникают даже при работе на больших локациях. В приложении можно управлять как отдельными приборами, так и группами приборов, а также подбирать цвета, сохранять сценарии работы освещения и так далее.
Прибор работает от 2 батарей NP-F (приобретаются отдельно) или от сетевого адаптера (в комплекте). Использование широко распространенных аккумуляторов NP-F обеспечивает высокую мобильность. Также можно использовать аккумулятор 12-16.8В, подключаемый через разъем D-Tap, но крепление для подобного аккумулятора (V-Mount или Gold Mount) нужно будет приобретать отдельно.
Рассеивающая панель Amaran P60c создана в форме сложной системы линз-рефлекторов, которая обеспечивает достаточно направленный поток света (угол рассеивания 45°) для работы на большой дистанции. В комплекте идет софтбокс 41 х 34 см, который смягчает свет и увеличивает угол рассеивания, а также соты к нему и сумка для переноски.
Характеристики:
- Мощность: 60 Вт
- Освещенность: на 1 / 2 / 3 м, при 3200К: 5200 / 1400 / 632 лк, при 5600К: 5900 / 1550 / 705 лк
- Цветовая температура: 2500 - 7500 К
- Индекс CRI: ≥ 95
- Индекс TLCI: ≥ 96
- Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
- Угол освещения: 45°
- Дистанционное управление: мобильное приложение Sidus Link (Bluetooth 5.0)
- Работа от аккумулятора: 2 аккумулятора типа NP-F или 1 аккумулятор V-Mount 12-16.8В (с кабелем D-Tap)
- Работа от сети: да, сетевой адаптер в комплекте
- Система охлаждения: активная (вентилятор)
- Байонет: нет
- Тип крепления: 3 гнезда 1/4"-20 + адаптер на стойку 5/8" в комплекте
- Температура эксплуатации: -20° – 45° С
- Вес: панель: 1.88 кг, софтбокс: 0.17 кг, блок питания: 0.5 кг, адаптер на стойку: 0.24 кг
- Размеры: панель: 27.1 х 21.3 х 4.34 см, софтбокс: 41 х 34 х 10 см (в раскрытом виде)