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Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей
Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей
Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей
Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей
Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей

Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей

Amaran
Артикул: OLE-4488

Aputure Amaran P60C RGBWW (3шт) комплект осветителей.

Комплект из компактных светодиодных панелей формата 27 х 21 см. Максимальная мощность каждой панели составляет 60 Вт, что обеспечивает освещенность около 1500 лк на расстоянии 2 метра. Температура белого света регулируется в пределах от 2500 до 7500К, яркие RGB светодиоды позволяют также работать в цветных режимах. Есть 10 мерцающих спецэффектов, в память также сохранено 46 предустановок для наиболее распространенных цветных фильтров, плюс можно сохранить 4 пользовательские настройки. Высокая точность цветопередачи: CRI: 95+, TLCI: 96+, SSI (Tungsten): ≥83, SSI (D56): ≥74.

Описание

ветом и другими параметрами можно управлять как с помощью кнопок и рукояток на корпусе прибора, так и с помощью мобильного приложения Sidus Link, которое работает по Bluetooth. Несколько приборов формируют между собой сеть Sidus Mesh, поэтому проблемы с соединением не возникают даже при работе на больших локациях. В приложении можно управлять как отдельными приборами, так и группами приборов, а также подбирать цвета, сохранять сценарии работы освещения и так далее. 

Прибор работает от 2 батарей NP-F (приобретаются отдельно) или от сетевого адаптера (в комплекте). Использование широко распространенных аккумуляторов NP-F обеспечивает высокую мобильность. Также можно использовать аккумулятор 12-16.8В, подключаемый через разъем D-Tap, но крепление для подобного аккумулятора (V-Mount или Gold Mount) нужно будет приобретать отдельно.

Рассеивающая панель Amaran P60c создана в форме сложной системы линз-рефлекторов, которая обеспечивает достаточно направленный поток света (угол рассеивания 45°) для работы на большой дистанции.  В комплекте идет софтбокс 41 х 34 см, который смягчает свет и увеличивает угол рассеивания, а также соты к нему и сумка для переноски.

Характеристики: 

  • Мощность: 60 Вт
  • Освещенность: на 1 / 2 / 3 м, при 3200К: 5200 / 1400 / 632 лк, при 5600К: 5900 / 1550 / 705 лк
  • Цветовая температура: 2500 - 7500 К
  • Индекс CRI: ≥ 95
  • Индекс TLCI: ≥ 96
  • Регулировка мощности: 0 - 100%, плавная
  • Угол освещения: 45°
  • Дистанционное управление: мобильное приложение Sidus Link (Bluetooth 5.0)
  • Работа от аккумулятора: 2 аккумулятора типа NP-F или 1 аккумулятор V-Mount 12-16.8В (с кабелем D-Tap)
  • Работа от сети: да, сетевой адаптер в комплекте
  • Система охлаждения: активная (вентилятор)
  • Байонет: нет
  • Тип крепления: 3 гнезда 1/4"-20 + адаптер на стойку 5/8" в комплекте
  • Температура эксплуатации: -20° – 45° С
  • Вес: панель: 1.88 кг, софтбокс: 0.17 кг, блок питания: 0.5 кг, адаптер на стойку: 0.24 кг
  • Размеры: панель: 27.1 х 21.3 х 4.34 см, софтбокс: 41 х 34 х 10 см (в раскрытом виде)

Комплектация

  • осветитель (3шт)
  • софтбокс (3шт)
  • соты (3шт)
  • сетевой адаптер (3шт)
  • сетевой кабель (3шт)
  • крепление (3шт)
  • чехол

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