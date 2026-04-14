images
images
images
images
images
images
Amaran F21x гибкий осветитель V-mount
Amaran F21x гибкий осветитель V-mount
Amaran F21x гибкий осветитель V-mount
Amaran F21x гибкий осветитель V-mount
Amaran F21x гибкий осветитель V-mount
Amaran F21x гибкий осветитель V-mount

Amaran F21x гибкий осветитель V-mount

Amaran
Артикул: MTG-0482

Aputure Amaran F21x гибкий осветитель V-mount.

Первая серия гибких светодиодных панелей от мастеров Aputure. Эластичная подложка делает хранение и транспортировку осветителя более простой, а также есть возможность самому выбрать форму распространения луча вплоть до 360°.

Описание

В комплекте предусмотрен софтбокс с сотами и два рассеивателя при помощи которых вы сможете получить нужную плотность света. В настройках освещения можно выбрать один из 9 художественных эффектов.

Блок управления и питания вынесен отдельно и имеет адаптер V-mount аккумулятора для автономной работы. Его можно закрепить отдельно и выполнять настройку рабочих параметров даже если осветитель закреплен высоко. Предусмотрена возможность управления дистанционно, на расстоянии до 80м через смартфон, при помощи системы Sidus Link. 

Характеристики:

  • Вид осветителя : гибкая LED панель
  • Мощность (макс) : 100 Вт
  • Цветовая температура : 2500 — 7500
  • RGB режим : Нет
  • TLCI : 98
  • CRI : 95
  • CQS : 96
  • SSI : 72
  • SSI (Tungsten) : 81
  • FX режимы : Paparazzi, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Candle, Strobe, Explosion
  • Питание : сетевой адаптер, V-mount
  • Вход : 14.4/26/28.8/48 В
  • Дополнительные функции : управление через приложение, Bluetooth подключение
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 610 × 300 мм
  • Артикул производителя : Amaran F21x(V-mount)(EU)
  • Вес с упаковкой : 6700 г

Комплектация

  • светодиодное полотно
  • блок управления
  • кабель питания
  • каркас
  • крепление
  • крепление на стойку
  • рама софтбокса
  • рассеиватель (1/2 Grid Cloth)
  • рассеиватель (2.5 Stop)
  • соты
  • сетевой кабель
  • чехол

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий цвета орех
Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий цвета орех
Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий цвета орех
Арт. DAN-5896
Fotokvant АСь-2 стул режиссера высокий цвета орех
Наличие
в наличии 1-3 шт

Стул Fotokvant АСь-2 режиссерский, высокий, цвет - орех.

Классический высокий, деревянный стул режиссера. Высота - 122,5 см. Максимальная нагрузка - 150 кг. Цвет - орех.

19 900 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Жак-Ив Кусто - фотограф, режиссер и человек, посвятивший себя океану
Жак-Ив Кусто - фотограф, режиссер и человек, посвятивший себя океану
Видеоканал компании Фотогора
Видеоканал компании Фотогора
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.