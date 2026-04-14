Amaran F21x гибкий осветитель V-mount

В комплекте предусмотрен софтбокс с сотами и два рассеивателя при помощи которых вы сможете получить нужную плотность света. В настройках освещения можно выбрать один из 9 художественных эффектов.
Блок управления и питания вынесен отдельно и имеет адаптер V-mount аккумулятора для автономной работы. Его можно закрепить отдельно и выполнять настройку рабочих параметров даже если осветитель закреплен высоко. Предусмотрена возможность управления дистанционно, на расстоянии до 80м через смартфон, при помощи системы Sidus Link.
Характеристики:
- Вид осветителя : гибкая LED панель
- Мощность (макс) : 100 Вт
- Цветовая температура : 2500 — 7500
- RGB режим : Нет
- TLCI : 98
- CRI : 95
- CQS : 96
- SSI : 72
- SSI (Tungsten) : 81
- FX режимы : Paparazzi, Faulty bulb, Lightning, TV, Pulsing, Fire, Candle, Strobe, Explosion
- Питание : сетевой адаптер, V-mount
- Вход : 14.4/26/28.8/48 В
- Дополнительные функции : управление через приложение, Bluetooth подключение
- Имеет крепление : 5/8"
- Габариты : 610 × 300 мм
- Артикул производителя : Amaran F21x(V-mount)(EU)
- Вес с упаковкой : 6700 г