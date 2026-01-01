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Amaran COB 60D осветитель
Amaran COB 60D осветитель
Amaran COB 60D осветитель
Amaran COB 60D осветитель

Amaran COB 60D осветитель

Amaran
Артикул: DAN-9939

Amaran COB 60d — это сверхкомпактный светодиодный видеосвет дневного света с удивительной мощностью и универсальностью крепления Bowens Mount. Это новейшая светодиодная лампа для видеосъемки с точечным источником из серии amaran COB с выходной мощностью дневного света 65 Вт.

Описание

Характеристики:

  • Цветовая температура 5600K
  • CRI ≥96
  • TLCI ≥96
  • CQS ≥94
  • SSI (D56)
  • Угол освещения (голая лампа) 120°
  • Угол освещения (стандартный рефлектор) 15°
  • Максимальная выходная мощность 65 Вт
  • Рабочая температура -10°C ~ 40°C / 14°F~104°F
  • Встроенные методы управления, приложение Sidus Link
  • Возможности подключения Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh)
  • Рабочий диапазон Bluetooth ≥80 м / 262,5 фута
  • Обновление прошивки Sidus Link OTA
  • Активное охлаждение
  • Крепление 1/4
  • Bowens крепление для софтбоксов
  • Вес: 675 г
  • Источник питания: 557 г
  • Монтажный кронштейн: 255 г
  • Размеры: 11,7*11,1*11,1 см

Питание:

  • Максимальная потребляемая мощность 76 Вт
  • Рабочий ток 4А
  • Блока питания: 19 В, 100В~240В, 50/60Гц
  • Аккумулятор: D-Tap 12 ~ 16,8 В или 2 шт NP-F 12~16,8 В (в комплект не входит)
  • Выход блока питания переменного тока Кабель постоянного тока 3 м (5,5 мм) с замком
  • Кабель питания переменного тока Кабель питания переменного тока IEC C13 (4 м)

  • Освещенность с расстояния 1 метр:
  • 3310 LUX
  • 45100 LUX с рефлектором

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