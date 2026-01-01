Amaran COB 60D осветитель

Артикул: DAN-9939

Amaran COB 60d — это сверхкомпактный светодиодный видеосвет дневного света с удивительной мощностью и универсальностью крепления Bowens Mount. Это новейшая светодиодная лампа для видеосъемки с точечным источником из серии amaran COB с выходной мощностью дневного света 65 Вт.