Amaran COB 60D осветитель

Характеристики:
- Цветовая температура 5600K
- CRI ≥96
- TLCI ≥96
- CQS ≥94
- SSI (D56)
- Угол освещения (голая лампа) 120°
- Угол освещения (стандартный рефлектор) 15°
- Максимальная выходная мощность 65 Вт
- Рабочая температура -10°C ~ 40°C / 14°F~104°F
- Встроенные методы управления, приложение Sidus Link
- Возможности подключения Bluetooth 5.0 (Sidus Mesh)
- Рабочий диапазон Bluetooth ≥80 м / 262,5 фута
- Обновление прошивки Sidus Link OTA
- Активное охлаждение
- Крепление 1/4
- Bowens крепление для софтбоксов
- Вес: 675 г
- Источник питания: 557 г
- Монтажный кронштейн: 255 г
- Размеры: 11,7*11,1*11,1 см
Питание:
- Максимальная потребляемая мощность 76 Вт
- Рабочий ток 4А
- Блока питания: 19 В, 100В~240В, 50/60Гц
- Аккумулятор: D-Tap 12 ~ 16,8 В или 2 шт NP-F 12~16,8 В (в комплект не входит)
- Выход блока питания переменного тока Кабель постоянного тока 3 м (5,5 мм) с замком
- Кабель питания переменного тока Кабель питания переменного тока IEC C13 (4 м)
- Освещенность с расстояния 1 метр:
- 3310 LUX
- 45100 LUX с рефлектором