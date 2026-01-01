Amaran AL-M9 накамерный свет светодиодный

Характеристики:
- Мощность 15 Вт
- Цветовая температура 5500К
- CRI 95+
- Яркость 900 лк
- Емкость аккумулятора 1800 мАч
- Напряжение 3,7 В
- Время работы до 1,75 ч
- Размеры 87 × 56 × 11 мм
- Вес 140 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Накамерный осветитель панель. Цветовая температура 5500К, мощность 15 Вт, регулировка яркости 0%-100%, CRI 95+, яркость 900 лк. Емкость встроенного аккумулятора 1800 мАч. В комплекте 3 светофильтра и адаптер для крепления в ггорячий башмак, штатив или иное крепление 1/4".
Характеристики:
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