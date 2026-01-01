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Amaran AL-M9 накамерный свет светодиодный
Amaran AL-M9 накамерный свет светодиодный
Amaran AL-M9 накамерный свет светодиодный
Amaran AL-M9 накамерный свет светодиодный

Amaran AL-M9 накамерный свет светодиодный

Amaran
Артикул: OLE-2722

Накамерный осветитель панель. Цветовая температура 5500К, мощность 15 Вт,  регулировка яркости 0%-100%, CRI 95+, яркость 900 лк. Емкость встроенного аккумулятора 1800 мАч. В комплекте 3 светофильтра и адаптер для крепления в ггорячий башмак, штатив или иное крепление 1/4".

Описание

Характеристики:

  • Мощность 15 Вт
  • Цветовая температура 5500К
  • CRI 95+
  • Яркость 900 лк
  • Емкость аккумулятора 1800 мАч
  • Напряжение 3,7 В
  • Время работы до 1,75 ч
  • Размеры 87 × 56 × 11  мм
  • Вес 140 г

Комплектация

  • светодиодная панель
  • USB-кабель для зарядки
  • крепление
  • диффузионный фильтр
  • CTO фильтр
  • CTB фильтр
  • чехол

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